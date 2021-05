Prvomájový příspěvek, jak má být, nám poslala opět Eva Raidová. Že jste letos "na ocet", anebo na prastaré pověry nevěříte? Nevadí, alespoň se pokochejte krásou nejhezčího ročního období.

Prvomájové kvítí. | Foto: Eva Raidová

Objevili jste rozkvetlou třešeň? Zpočátku to vypadalo, že to ani nestihnou… Ale je to tady. Tak to běžte zítra zkusit. Ptáte se - co? No přeci prvomájové políbení. A kdybyste nenašli žádný rozkvetlý strom, určitě bude stačit nějaká pampeliška, sedmikráska, pomněnka v trávníku nebo tulipán či modřenec utržený ze záhonku.