Vyvarovat byste se měli jednoduchým cukrům, které se nachází například v čokoládě, sušenkách, bonbonech, lízátkách či v ovoci. Ano, i v ovoci.

Velmi často se setkávám s klienty, kteří sní během dne klidně i více jak půl kila ovoce a dlouhodobě nemohou zhubnout. Denní doporučená dávka ovoce se pohybuje kolem 200 gramů za den. Rozhodně ovoce ze svého jídelníčku nevyřazujte, protože obsahuje nezbytné látky pro správný vývoj organismu a chrání tělo před celou řadou zákeřných onemocnění. Nadbytek jednoduchých sacharidů však zvyšuje riziko nadváhy, obezity, cukrovky, budou vás trápit neustále chutě, či nedojedení.

Převládat by v jídelníčku měly sacharidy komplexní

Komplexní sacharidy naleznete pro představu v luštěninách nebo v celozrnném pečivu. Výhoda je, že po nich nebudete mít brzy hlad.

Na co si dávat pozor?

Pozor si dejte na umělá sladidla, která jsou rovněž energetická a mají dle studií nepříznivý dopad na zdraví. A co bílý a hnědý cukr nebo med? Jaký je mezi nimi rozdíl? Mezi lidmi panuje názor, že po hnědém cukru a medu se přibírá méně, je to jeden z hlavních mýtů.

Pravda je taková, že přiberete stejně, ať už se jedná o med, bílý nebo hnědý cukr. Rozdíl je v tom, že v hnědém cukru naleznete o něco více minerálních látek, u medu to jsou biologicky aktivní látky, které pozitivně ovlivňují zdraví.

Doporučení na závěr? Čtěte etikety. Kolik daný výrobek obsahuje jednoduchých a kolik komplexních sacharidů? Na obalech jsou uvedeny sacharidy a z toho cukry – to jsou právě ty jednoduché sacharidy. Při obecném omezování sacharidů v potravě dochází postupně k problémům v oblasti psychiky, k únavě, k vypadávání vlasů, chutím, hladu, vyčerpání či keztrátě energie.

Proto se zaměřte prioritně na to, jaké sacharidy ve vašem jídelníčku převažují, přizpůsobte množství vašemu zdravotnímu stavu, věku, pohlaví, fyzické, psychické zátěži a upřednostněte kvalitnější variantu. Budete se cítit psychicky v pohodě, nebude vám neustále kolísat váha a získáte nezbytnou energii pro výkon každodenních povinností.

Mgr. Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, certifikovaný poradce pro výživu, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakty: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, telefon: 605 300 835