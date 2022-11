Na palubě námořního korábu aneb Na návštěvě v Mikulovicích u Jeseníku

„Během projektu jsme se setkávali a prohlubovali jsme naše společné partnerství, čeho si moc vážím. Našli jsme také nejoblíbenější místa česko-polského příhraničí, o kterých rozhodla široká veřejnost, ale i naše hodnotící komise,“ přiblížil prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.

Během realizace projektu probíhala fotografická soutěž „Moje oblíbené místo“, která byla zaměřena na Moravskoslezský kraj a Opolské vojvodství. Do soutěže se během půl roku přihlásilo 41 soutěžících. O prvním vítězi rozhodla veřejnost na facebookové stránce STA Bruntálsko. Online hlasování probíhalo od pondělí 26. září do pondělí 3. října. Lidé tak svým oblíbeným fotografiím mohli dát svůj lajk.

Jedno z nejoblíbenějších míst v česko-polském příhraničí je "Bruntál – Uhlířský vrch". Snímek získal celkem 496 lajků. Autorem fotografie je Libor Kappel. Další tři vítězné fotografie vybrala hodnotící komise, která byla složena z členů realizačního týmu. Jednalo se o jednu českou fotografii „Ranní pastva“ od Františka Kučery a dvě polské „Lipniki“ od Marcin Berenda a „Rezerwat przyrody Cicha Dolina w Pokrzywnej“. Tento snímek pořídila Aleksandra Fierka,“ doplnil zakladatel společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a mediální zástupce Radek Vráblík.

Multimediální část projektu V rámci projektu „Česko-polská cesta po regionu“ zástupci obou organizací pracovali na multimediální části, která byla zaměřena na propagaci a prezentaci bruntálského regionu. Televizní štáb STA Bruntálsko vyrazil do terénu a navštívil hned několik zajímavých míst. Zavítal do jedné vrbenské sklárny, objevil lahodnou chuť rýmařovského piva, podíval se na farmu do Stránského, v Jiříkově se zajímal o vyřezávaný betlém a veřejnost pozval také na výlet na Slezskou Hartu a Osoblažskou úzkokolejkou.

„Zpracovali jsme celkem šest dílů (sklářství, pivovarnictví, život na farmě, řezbářství, Slezská Harta a Osoblažská úzkokolejka), které na sebe navazovaly. Výstupy jsme pak formou článků, fotoreportáží a videí prezentovali v obou médiích – STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. Jsem ráda, že naše multimediální část projektu zaujala čtenáře a diváky. Obdrželi jsme od nich také zpětnou vazbu. Lidé z různých koutů ČR se tak vydali poznávat zrovna tyto místa, které viděli v našich prezentacích. Jsem ráda, že naše aktivita splnila svůj účel,“ pochvalovala si ředitelka společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Zdeňka Spurná.

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků Obě česko-polské delegace, zástupci Euroregionu Praděd, vítězové fotografické soutěže „Moje oblíbené místo“ a další hosté se setkali na slavnostním večeru, který se uskutečnil v Kulturním, informačním a vzdělávacím centru ve Vrbně pod Pradědem v pátek 4. listopadu. Uspořádání slavnostního večera s vyhlášením výsledků bylo finální částí celého projektu. O průvodní slovo se postarali moderátorka Kristýna Postulková a tlumočník Jarosław Radiměřský.

Během programu vystoupili představitelé české a polské organizace a zástupci Euroregionu Praděd – předseda českého Euroregionu Praděd a starosta Zlatých Hor Milan Rác, předseda Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd a starosta okresu Prudník Radosław Roszkowski, ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová a specialista polského sekretariátu Euroregionu Praděd Piotr Bąk. Nechybělo ani vyhodnocení projektu a fotografické soutěže s vyhlášením výsledků a předání cen vítězům.

O kulturní část večera se postarali účinkující Gabriela Breškovcová (zpěv) a Nikol Greschnerová (kytara) a Dětská cimbálová muzika Rochusky při Základní umělecké škole Zlaté Hory. Pozdější neformální setkání s rautem v rámci slavnostního večera pak doprovodila Cimbálová muzika Rochus ze Zlatých Hor. „Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci celého projektu a Euroregionu Praděd za spolupráci. Už nyní se těšíme na další aktivity, které plánujeme realizovat s naším polským partnerem,“ uzavřela ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.

Autor: Radek Vráblík

