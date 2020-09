Ahoj! Jmenuji se Eva a chodím do VI. A. V pátek 4. 9. 2020 jsme všichni vyrazili na zámek. Mně se tam moc líbilo, přestože jsem na zámku už byla vícekrát. Mám pocit, že i spolužáci byli nadšeni, protože jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, například z historie a o knížectví a obyvatelích zámku.

Návštěva bruntálského zámku | Foto: Eva Ferenčíková

Víme už, jaký tvar má zámek, co je intarzie, co jsou arkády a kdo byl velmistr. Pamatujeme si název kaple svatého Jiří, odkud pochází nábytek v orientálním salónku nebo k čemu sloužila nádoba v ložnici. Při prohlídce jsme procházeli jednu místnost za druhou, až se před námi otevřely dveře knihovny, kde nám paní průvodkyně ukázala velkou těžkou knihu. Co myslíte, kolik váží?