Skautské děti se rozhodly potěšit stařečky a stařenky v domově důchodců

Čtenář reportér





Původně to začalo povídáním, jak to někteří lidé v době koronavirové mají těžké. Starší člověk bývá často nemocný, oslabený, je náchylnější k nákaze. Do domova důchodců se těžko dostávají příbuzní, aby je potěšili a někdy ani na Vánoce nepřijíždí, aby svého dědečka či babičku nenakazili.

Dárečky pro seniory v domově důchodců | Foto: Duška Cestrová