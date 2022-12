„Na Taxíku Maxíku je úžasné, že je to projekt, který funguje po celé republice, a pořád je o něj obrovský zájem. Lidé chodí do lékáren Dr.Max a ptají se, zda by nemohli mít takového pomocníka i ve svém městě. To je pro nás ta nejlepší vizitka,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků.

„Pětadvacet měst a obcí, to už jsou dnes nejen nové vozy, ale někde dokonce druhá generace, protože jsme začali už i s obnovou vozového parku,“ říká generální ředitel sítě Dr.Max Daniel Horák. Největší tuzemská lékárenská síť je výhradním sponzorem projektu. Nadace Charty 77 za prostředky získané prodejem produktů vlastní značky Dr.Max kupuje speciální velkoprostorové automobily, které poskytuje vybraným městům či městským částem, respektive provozujícím organizacím. Ty zároveň získávají příspěvek na rozjezd služby v prvním roce. Podmínkou je osmiletá udržitelnost projektu.

Služba sociální dopravy funguje už od roku 2016, kdy se speciální taxíky poprvé rozjely do ulic Liberce a Prachatic. Průměrný Taxík Maxík najede za rok 16 000 kilometrů a obslouží 2 300 klientů. Průměrný věk cestujících je 77 let.

Slavnostní předání klíčků od nových Taxíků Maxíků zástupcům partnerských organizací proběhlo již tradičně v adventním čase, 5. prosince v Kongresovém centru České národní banky. Večer obohatilo hudební vystoupení Lenky Nové.

Nová města a provozovatelé služby od ledna 2023:

Příbram, Charita Příbram

Kravaře, samo město

Kralupy nad Vltavou, Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková org.

