Zítra mám konečně „home office“. Nesu si domů tašku s dokumenty a plánuji dodělat všechny resty. Ani nestihnu dopít odpolední kávu a přichází mail. Z nařízení Ministerstva zdravotnictví je nutné otestovat terénní pracovníky! Narychlo se domlouvám s vedoucí služby, ideální je zítřek od 6 hod, pracovníci budou čekat.

V sousední Charitě Třinec nemají zdravotní sestru, chceme jim pomoct s testováním, a tak po dohodě s paní ředitelkou nabízím „sebe“. Bude to zítra hned po obědě. Sedám do auta a jedu do práce připravit vše potřebné na ráno. Před 6 hod ráno už čekám v komunitním centru pro seniory, rychle oblékám předepsané ochranné pomůcky a začínáme! Jde to jak po másle, všichni jsou připraveni a já se začínám potit, štít se mlží. Asi jsem si blbě nasadila respirátor!

Zdroj: archiv Beaty Dulavové

Jak to můžou v té nemocnici vydržet! Udělám kolem 25 testů, oznámím radostnou zprávu – všichni negativní a začínám s úklidem a dezinfekcí. Vše začíná páchnout jak špatně vypálená slivovice (já taky) a jedu do kanceláře uložit použitý materiál do lednice. Kolegyně na mne nechápavě kouká: „Co tady děláš?“. Jenom se zasměju a fičím domů.

Doma vyřídím několik mailů a pár telefonů, na resty mi zbyla tak hodinka. To asi moc neudělám?! Rychle sním oběd, u kterého prohodím s dětmi pár vět a odjíždím testovat do sousední Charity Třinec. Opravují cestu a já čekám v koloně, se kterou jsem nepočítala a tak mám zase zpoždění. Po příjezdu narychlo domluvíme organizaci testování, navlékám ochranné pomůcky a postupuji podle stejného scénáře jak ráno.

Zdroj: archiv Beaty Dulavové

Testy tady prošlo skoro 40 pracovníků, naštěstí všichni negativní J. Úklid, dezinfekce a odjezd domů. Po cestě rychle koupím něco ke svačině a večeři. Doma mne vítají ze slovy: „Už zase pozdě!“ a ze stolu na mne smutně koukají kupky papírů připravené k dodělání.

Bc. Beáta Dulawová, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby