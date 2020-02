Součástí těchto pietních akcí bývá i následná beseda s dotyčným knězem, při níž zavzpomíná na dobu svého věznění. Nesloužil-li mši sv. někdo z kněží komunistickým režimem perzekuovaných, proslovil přednášku někdo s pozvaných hostí, kteří se tematikou pronásledování Církve zabývají, vloni například historik Mgr. Vojtěch Vlček.

Letos přítomný salvatoriánský kněz P. Pavel Barbořák, SDS pohovořil o perzekuci salvatoriánů působících v Krnově, přičemž v krátkosti zmínil několik příběhů uvězněných kněží.

Před ním však posluchače seznámil se svým příběhem pan Leo Žídek z Ostravy, jenž v 50. letech zakoušel 8 let na vlastní kůži komunistické lágry a tíhu práce v uranových dolech.

Neříkal sice věci, které jsou díky jiným svědectvím tak úplně neznámé, přece jen však znějí jinak přímo z úst člověka, který sám má za sebou brutální výslechy estébáky ve vyšetřovací vazbě, byl svědkem mnoha tragických úmrtí v uranových šachtách či nepodařených útěků z lágru, které končily buď smrtí dotyčných, anebo jejich až nelidským zmlácením.

V očích režimu se provinil tím, že se pokusil emigrovat. Nasedl však na lep agentům provokatérům, s nimiž si domluvil podrobnosti útěku, načež byl krátce po této tajné schůzce spolu se svým přítelem zatčen. To byl rok 1952, o rok později ho soud poslal na 8 let do vězení, z něhož vyšel až při amnestii v r. 1960.

Na otázku ohledně případné averze vůči těm, kteří zapříčinili tento jeho trudný osud, odpověděl: „Když jsme dostali rozsudek, všichni jsme řekli, že přijímáme, a pak ještě něco. Začal to ten první otec Bradna , který řekl, že jim odpouští. Druhý přímo i na adresu zapisovatelky řekl, že vůči ní necítí žádnou zlobu. Tak jsme to zopakovali všichni. My necítili zlobu vůči osobám, jen vůči té komunistické myšlence.“

Libor Rösner