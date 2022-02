Pro koho je PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA vhodná?

• pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a přednostně pro ty děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023

Co nabízíme?



• bezplatnou docházku do přípravné třídy

• kvalitní přípravu pro vstup do základní školy

• kolektiv o sníženém počtu dětí ve srovnání s mateřskou školou (maximálně 15 dětí)

• výuku v délce 4 vyučovacích hodin (možnost využití ranní i odpolední školní družiny)

• individuální přístup dle potřeb dítěte

• zapojování do mimovýukových činností se žáky prvních tříd (různé akce ve škole, výlety, divadelní představení, apod.)

• stravování a školní družinu

• spolupráci s rodiči a odborné konzultace

Co je naším cílem?

• systematická příprava dětí na zahájení vzdělávání v základní škole

• plynulé začlenění do školního kolektivu

• vyrovnání nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky

Jak se přihlásit do přípravné třídy?

Vážení rodiče, máte-li zájem, aby vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, kontaktujte prosím výchovnou poradkyni Mgr. Ivetu Zatloukalovou, tel.: 552 306 883, e-mail: iveta.zatloukalova@1zsbr.cz

Postup pro přijetí dítěte do přípravné třídy v době konání zápisu do 1.třídy:

• vyplnit a podepsat žádost, kterou stáhnete z webu školy: www.1zsbr.cz nebo obdržíte ve škole

• k žádosti doložit 2 dokumenty: originál doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro umístění v přípravné třídě a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze ZŠ, ve které byl dítěti udělen při zápisu odklad (originál, popř. ověřenou kopii)

• pokud žádáte o odklad povinné školní docházky v Základní škole Jesenická, Jesenická 10, doporučujeme podat žádost o přípravnou třídu současně se žádostí o odklad povinné školní docházky v den zápisu do 1.třídy

• v případě, že bylo dítě u zápisu v jiné základní škole a byl mu tam vyřízen odklad povinné školní docházky, může zákonný zástupce podat žádost o přijetí do přípravné třídy v naší škole kdykoliv do 30.4. 2022

• v případě, že doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) nebo rozhodnutí o odkladu dosud nebylo vydáno, je nutno o tom školu uvědomit a doručit tyto dokumenty neodkladně po jejich vydání

• o přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení

• vydání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti Po absolvování přípravné třídy mohou děti nastoupit do kterékoliv základní školy podle výběru školy jejich zákonnými zástupci.

Anna Kodeda, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

