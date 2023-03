Připomněl, že každý národ si nese v sobě svou historii, svou tradici, která ho směřuje do budoucnosti.

Podobně jako se píše v bibli, že P. Maria vše těžké, co prožila při pronásledování svého syna, „uchovávala ve svém srdci“ a nepodlehla beznaději, tak i my si neseme naše životní prožitky jako něco, co formuje naši budoucnost.

Výstava vláčků v Ostravě nabídne i virtuální realitu či 3D tisk

Při besedě s účastníky na faře pak představil své publikace o pronásledování kněží za nacismu, mimo jiné P. Vinzenze Braunera ze Zlatých Hor, P. Jana Valeriána z Hrozové, P. Richarda Henkese či Mons. ThDr. P. Franze Linkeho, rodáka z Krnova.

A také propagační materiály o obětech nedávných, o kněžích umučených za komunistického režimu na území Moravské církevní provincie.

Patří sem osobnosti u nás již dobře známé, jak např. Jan Bula, Václav Drbola, biskupové Josef Hlouch, Štěpán Trochta a dalších 33 kněží této provincie.

Petrův rybník a Cvilín u Krnova - tip na výlet

Tito kněží - svědkové, tj. mučedníci, jsou živou přítomností i v naší době coby bojovníci za Pravdu a Spravedlnost.

Poutavé vyprávění P. Larische zaujalo všechny přítomné a podnítilo je k mnoha otázkám.

L. Čajanová

TIP NA VÝLET: Pojďte se projít ze Starých Hamer přes Gruň na Visalaje