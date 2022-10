Na mě je to příliš náročná a dlouhá trasa, ale stejně tam pořád lezu. Těší mě, jak na sobě vidím zlepšení. Každý rok se do cíle došmajdám trochu méně mrtvá.

Počasí vyšlo luxusní, den přesně takový, proč je podzim krásný. Parta byla fajn a výborně naladěná, jako vždy.

Tentokrát jsem si to lehce zkomplikovala. Na trase je šílený prďák, vražedný úsek. Když jsem se na něj vyškrábala, byla jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla daleko lépe, než předchozí léta. Říkala jsem si, že nejhorší mám za sebou a už to půjde jako po másle a hodím sebou, abych dohnala ostatní z party.

Ale. Pýcha předchází pád, v přímém přenosu. S hlavou v oblacích jsem opomněla koukat pod nohy. Na nějaký klacek na lesní cestě jsem šlápla tak šikovně, že se vymrštil a napletl se mi mezi nohy. Šla jsem k zemi rychlostí světla, takže jsem si před sebe nestihla hodit ruce.

Tak už vím, jak vzniklo slovo držkopád. Všechny písmenka v praxi. Přistála jsem přímo na sosáku. Třískla hlavou o zem tak, že všechny malé šedé buňky mozkové narazily na čelní sklo. Podle pozdější lehké bolesti hlavy jsem poznala, že těžce hledaly svá původní místa.

Země se zatřásla tak, že vyděsila i rodinku jdoucí před námi. Hned mi běželi na pomoc, včetně psa, který byl velmi ochotný umýt mi zkrvavený obličej. Mezi tím mi Petr pomáhal s křečí, která mi kroutila lýtko.

Pak mi společně omyli sosák, abychom zjistili, míru devastace. Byla jsem si jistá, že musím mít zlomený nos. Andělíčci strážní se ale museli hodně nadřít, moc jsem jim děkovala. Na tu hrůzu to totiž dopadlo velmi dobře. Měla jsem všechny zuby, nic zlomeného. Jen rozražený ret (oba, kvůli souměrnosti), šrám pod nosem i na nose. No, nos vypadal jako při plošné opravě vozovky frézováním.

Fotku neukážu. Ne, že bych se styděla. Ale vidět moje našpulené rty (à la „duck face") Agáta Prachařová, sekla by s modelingem a umřela závistí.

Do rána všechno ještě víc napuchlo a krásně se mi zbarvilo oční okolí. Mám nový podnikatelský plán. Pokud chcete uchránit cukroví před dětmi, prodávám fotku za pětistovku. Objednávejte! Cena není přemrštěná, až to děcka uvidí, budou navíc dělat úkoly a uklízet si pokoj samy od sebe.

Zkrátka to byl takový krásný podzimní den, na který budu dlouho vzpomínat.

Autor: Vendy Marková