Koronavirem se nakazili také zdravotníci v nemocnicích v Karviné i Bohumíně. Momentálně je uzavřené oddělení chirurgie v rájecké nemocnici a obě karvinské nemocnice čeká v nejbližších dnech plošné testování. Pokud se onemocnění potvrdí u dalších zdravotníků, Karviné může podle tamní zastupitelky a lídryně Pirátů v Moravskoslezském kraji Zuzany Klusové hrozit kolaps zdravotní péče.

„Na Karvinsku je nedostatek akutních lůžek i lékařů, což je mimo jiné způsobeno také nedávným uzavřením orlovské nemocnice. Otázky vyvolává také to, že na většině oddělení v nemocnicích na Karvinsku byla zrušena preventivní organizační opatření, přestože rostly počty případů. Někteří pacienti tak dnes čekají na hospitalizaci několik dní. Obávám se kolapsu zdravotní péče. Pokud se potvrdí další pozitivní případy mezi zdravotníky, může dojít k situaci, kdy budou muset lékaři i sestry s Covidem ošetřovat pacienty, i když budou muset být v karanténě,“ komentuje karvinská zastupitelka a lídryně Pirátů v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová, která upozorňovala na rizika spojená s OKD už v březnu.

„Vzhledem k tomu, že na poslední dopisy a apely Zuzany Klusové nikdo nereagoval a ani já jsem na ně nedostala odpověď od šéfky hygieny, budu obratem písemně interpelovat ministra zdravotnictví. Neexistoval žádný důvod předpokládat, že podobná situace jako na Dole Darkov nenastane také na dolech ČSM a ČSA. Ze zkušeností v jiných státech včetně sousedního Polska víme, že v dole není možné spolehlivě zamezit šíření nákazy. A také na to upozorňujeme už od poloviny března. Je zvláštní, že se plošné testování tak dlouho odkládalo, následně proběhlo na Dole ČSM pouze rychlotesty a za pár dní se stejně opakovalo testy PCR. Podle informací nakažených horníků selhává také informování o výsledcích testů ze strany hygieny,“ komentuje dění v Karviné pirátská poslankyně Olga Richterová.

„Jsme aktuálně hlavní ohnisko, ale nic nefunguje tak, jak vláda slibovala. Hygiena nestíhá, chytrá karanténa nefunguje, takže máme jediné štěstí, že prozatím nerostly počty lidí s těžkým průběhem. To se ale teď mění. Nelíbí se mi výroky některých politiků, kteří situaci svádějí na horníky a občany Karviné a nedodržování karantény jednotlivci. Situaci způsobilo ignorování rizik v OKD. Horníci to vidí tak, že je v tom tady nechali. Zatímco hasiči, policisté i zdravotníci dostali mimořádné odměny za nasazení během koronaviru, havíři pracovali v rizikovém prostředí i v nouzovém stavu a teď jsou doma za 60% platu, zatímco v Polsku dostali 100%. Ti, kteří nakazili také manželku, jsou pak téměř na polovině příjmu domácnosti a neví, co bude dál. Nedivím se, že jim dochází trpělivost a klesá tady ochota dodržovat opatření. Rozvolňování nařídila vláda na doporučení hygieniků, šíření i mimo doly se tedy dalo naprosto jasně předpokládat. Bohužel teď na to doplácí celý region a především senioři a dlouhodobě nemocní,“ dodává Zuzana Klusová. Ta již od března opakovaně vyzývá k přerušení provozu na dolech, ale za podmínek jako v sousedním Polsku, kde se uzavřelo 12 dolů, přičemž zaměstnanci mají 100% platu.

Piráti v posledních několika dnech obdrželi celou řadu podnětů od občanů z postižených oblastí, vše spojuje jedna linka - špatná komunikace ze strany státní správy. "Velmi často se na nás obrací občané, kteří sdílí domácnost s osobou v nařízené karanténě s tím, že prostě neví, co mají dělat. Hygiena ani Ministerstvo zdravotnictví se o ně často vůbec nezajímá, nedochází k edukaci toho, jak případnou možnost nákazy eliminovat. Nikdo rovněž neřeší ekonomickou situaci těchto lidí, kteří pak žijí v nejistotě. Státní správa na tyto zodpovědné občany nemyslí a neumí s nimi mluvit," hodnotí komunikační kompetence Richterová.

Písemnou interpelaci Olgy Richterové na ministra zdravotnictví najdete zde.

Jana Ožanová, koordinátorka Pirátů