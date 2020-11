Čím to je, že se po procházce lesem cítíme tak dobře? Může za to hlavně ionizovaný vzduch a také fytoncidy – „rostlinná antibiotika“. Les nás dokáže zklidnit i nabít energií. Zároveň poslouží jako jedna velká přírodní herna a tělocvična. Proto čím častěji sem s dětmi vyrazíme, tím víc uděláme pro jejich (i své) zdraví.

Děti v lese | Foto: www.juklik.cz

„Vůbec se nedivím, že Japonci už v 80. letech začlenili doporučení podnikat výlety do lesa do oficiálních preventivních opatření v rámci zdravého životního stylu. To, co oni nazývají Šinrin-joku (koupání v lese), provozujeme s našimi dětmi vlastně od jejich narození. Máme výhodu, že do lesa je to od nás jen pár kroků, takže jsme tam prakticky denně. Naše děti les milují, stejně jako my. Nejen proto, že tu můžeme dýchat čistý vzduch prosycený vonnými silicemi, ale pro všechny je les hlavně nevyčerpatelným zdrojem dobrodružství a zábavy,“ říká Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, která je sama maminkou čtyř dětí.