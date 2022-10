Čekaly nás dva velké závody. Jednak to byl přeshraniční skautský závod s harcery s celého Polska - Rajd a jednak to byly celostátní skautské závody- Lobiňák.

Tyto oba skautské závody, měly některé společné disciplíny. Naše děti se musely umět orientovat v terénu, samozřejmě bez mobilů a překonat docela veliké vzdálenosti, v neznámém prostředí, přenocovat i prostřednictvím vlastnoručně zbudovaných přístřešků, dokázat si uvařit. Nedílnou součástí takových závodů bývá zdravověda a jiné skautské disciplíny kromě jiného týkající se přírody, ale i historie, popřípadě některé běžné sportovní aktivity, ale i ty naše skautské jako například střelba z luku.

Tentokrát jsme do obou závodů postavili jen nejstarší kluky a holky. Museli pracovat v týmu, koordinovat činnosti, aby každý pracoval a dělal to, co nejlépe umí. Popasovali se statečně. Zvládli byste třeba v kotlíku uvařit knedlo, zelo, vepřo? Dokázali byste ohniště po vaření zlikvidovat tak, že nebude poznat, že tam někdo byl a dokonce vařil?

Na přeshraničním rajdu byli pouze naši starší kluci a obsadili 5. místo. Vlastně jen jeden bod jim chyběl do bronzu. Třetí a čtvrté místo obsadili chlapci jen o jeden bod s vyšším skóre. Ale někde jsme opravdu byli horší –plavali jsme v polské historii i geografii a dokonalé marše polských skautů jsme také precizně nezvládali. Našim trumfem byla orientace v terénu a vaření v přírodě.

V celostátních skautských závodech děvčata získala čtvrté a chlapci šesté místo.

Disciplíny byly u obou závodů hodně podobné, ale na celostátním závodě ještě obohacené třeba o dramatiku. Naše týmy si vybraly pro představení kousek ze života a dětství samotného zakladatele skautského hnutí.

Ano, stále máme co pilovat, stále jsou někteří skauti z jiných oddílů lepší. Ale je to dobře, že je konkurence, že konkurence je na hodně vysoké úrovni a my vidíme, že přežití v přírodě i ostatní skauti berou hodně vážně.

V červenci jsme uskutečnili tradiční skautský tábor v samotném srdci Jizerských hor. Téma jsme si vybrali Cesta kolem světa za 80 dní.

Cestu – kterou Angličan Phileas Fogg překonal za 80 dní- jsme museli překonat za dobu našeho tábora.

Tábor byl plný bojovek, her, ale i více nebo méně náročných výletů. Na některé výlety jsme museli děti dělit na zdatnější a méně zdatné. Ale i ty méně zdatnější děti ušlapaly v pohodě 20 kilometrů přes rašeliniště u řeky Jizerky. Pro naše tábory je běžné, že si děti samy vaří a na letošním táboře se také podílely na přípravě programu a poněvadž jsme cestovali kolem celé zeměkoule- každý z nich si připravil některé zajímavosti z té, které země. Takže jsme kromě seznámení nejen s kulturou evropských zemí měli třeba také indický, čínský nebo japonský večer.

Všechny tyto náročné akce byly podporovány městem Krnov a mnohé maminky se také přičinily, že jsme pro děti tábor i v současné době mohli uskutečnit za 2500 korun.