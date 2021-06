Krnovští skauti nelení. Vytvořili pytlomat, který slouží široké veřejnosti

Procházíte ve městě vaším oblíbeným místem, ale je v něm nepořádek a plno odpadků a smetí? Kdybyste měli po ruce nějaký pytel a rukavice, šlo by to hravě posbírat a udělat něco prospěšného pro město i planetu. V Krnově je to reálné, místní skauti totiž vytvořili pytlomat. Více v článku Dušky Cestrové, za který moc děkujeme

Krnovský pytlomat | Foto: se souhlasem skautů z Krnovské Trojky