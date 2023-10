Již 2. ročník lukostřeleckého turnaje Krnovský šíp aneb Lukostřelci sobě, který pořádala iniciativa Krnovský šíp, se konal v sobotu dne 7. října v Městském parku u supermarketu Albert. Přípravy lukostřenice probíhaly od pátečního odpoledne.

2. ročník lukostřeleckého turnaje Krnovský šíp aneb Lukostřelci sobě. | Foto: se souhlasem F. L. Kmet

Dobrovolníci a organizátoři vymezili prostor se zákazem vstupu, vytyčili trasu soutěžního okruhu, rozmístili terče a připravili luky s šípy pro veřejnou lukostřelnici.

Lukostřelnice a lukostřelecký turnaj oslovil více než 200 dětí, mládeže a dospělých. Návštěvníci si mohli vyzkoušet lukostřelbu na slámové terče, umístěné v různé vzdálenosti. O své nepřišli ani procházející občané Krnova, kteří mohli sledovat výkony lukostřelců na netradičních terčích z bezpečné vzdálenosti.

Do soutěže se zaregistrovalo 98 lukostřelců z širokého okolí i ze zahraničí. Soutěžící byli rozděleni do 56 kategorií na muže a ženy, dále dle věku a typu luku, což dokládá pestrost tohoto sportu. Organizátoři si dali záležet i na rozmanitosti terčů a jejich umístění v terénu.

OBRAZEM: Malenovická vyhlídka, krásné místo našeho kraje

Závodníci si tak mohli zastřílet na svažitém terénu, na hodně vzdálený terč přes řeku nebo naopak na velmi krátkou vzdálenost. Střílelo se z lávky, z pařezu, nahoru i dolů.

Největší úspěch měly stanoviště s rotujícími terči s názvem Krucifix3000 dodaných lukostřeleckým spolkem Vres ze Slovenska a 3D makety zvířat zapůjčených firmou Lazecký&Měch a Lukostřeleckým klubem ARNI - Valteřice z.s. V dětských a mládežnických kategoriích fenomenálně zvítězil v kategorii Holý luk Vilém Schindler s neuvěřitelným výkonem 179 bodů.

Dominik Pavelek zopakoval své vítězství s primitivním lukem ve starší kategorii do 18 let. Na přední umístění dosáhli především děti a mládež ze zájmového útvaru SVČ Krnov – druhá místa obsadili Alexander Ivanič v kategorii do 18 let s jezdeckým lukem, Matěj Klívar v kategorii do 11 let s holým lukem.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích láká na výstavu Když je vášní motorsport

Silvie Bridžáková s primitivním lukem, Tereza Zavadilová s jezdeckým lukem a Hana Stuchlíková s moderním lukem, ty zcela ovládly své kategorie a získaly tak zlaté medaile.

Veliká bitva proběhla také v kategoriích dospělých. V jedné z nejpočetnější kategorii Holý luk mezi muži zvítězil Lukáš Kubela z Lukostřeleckého oddílu LO TJ Slovan Havířov a v ženské kategorii Marie Šrámková.

Své vítězství z minulého ročníku potvrdili střelbou z primitivního luku v mužské kategorii Jiří Man (trenér z lukostřelby SVČ Krnov) a v ženské kategorii Oldřiška Pavelková.

Kapřík mladému rybáři odskákal zpět do rybníka. Stejně by skončil ve vodě

Nejlepší střelec turnaje z roku 2022 Stanislav Vejčík zo skupiny tradičnej lukostrel'by VRES opět fenomenálně ovládl mužskou kategorii Tradiční luk s výkonem 181 bodů. Daniel Gola zvítězil mezi muži s jezdeckým lukem.

Zdeněk Kužílek se sportovním lukem ve věkové kategorii nad 60 let svým výkonem 182 bodů nastřílel celkově nejvíce bodů, a stal se tak nejlepším střelcem turnaje, který si odnesl hlavní cenu Krnovský šíp pro rok 2023, což je replika šípu z 10. století.

Dobří andělé ze VII. A ze ZŠ Bruntál navštívili přípravnou třídu

„Organizace takovéto přehlídky lukostřelby stála mnoho úsilí a hodin práce nejen organizátorů, ale i dobrovolníků bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. Veliké díky patří za podporu Městskému úřadu Krnov a všem sponzorům, kteří se finančně nebo dary podíleli na uskutečnění této akce. Podle ohlasů je o tuto akci stále větší zájem a již nyní se těšíme na pořádání 3. ročníku 2024 Krnovského šípu," řekla za organizátory Laura Pavelková z iniciativy Krnovský šíp.

F. L. Kmet,

za organizátory a iniciativu Krnovský šíp