Bylo nás 20 a tábor jsme si všichni patřičně užili. Strašidelný dům Klíčov nám dával zázemí. Všechny děti (skauti, skautky, Vlčata i Světlušky) vařily na sporáku dle receptů našich dětí. A zjistili, že roztopit sporák, udržet oheň a uvařit pro 20 lidiček, je o něco složitější, než doma s maminkou.

Co jsme si uvařili, to jsme si také snědli. Tábor nám rychle uběhl a některé děti ani nechtěly domů.

TÁBOR DEN PO DNI

1. den, NE:

Příjezd na Klíčov rozdělení do rodin, malování triček, úvod do hry (Tajemná Ozvěna ukrytá ve studni se začíná kamarádit s Bóďou)

2. den, PO:

Klíč věku (batole, dítě, dospělák nebo senior? Co vlastně kdo může dělat, co umí, jakou má roli? ), trénink šifer, Lebeční klíč (osobní projekty do vlastní hlavy), slavnostní zahajovací táborák, sliby Vlčat a Světlušek (Ponny, Kapička, Kleopatra, Maty, Šerpa)

3. den, ÚT:

Lakros, Muzikální klíč (ovládání druhých je tak nebezpečné ovládat druhé a vždy se to může jaksi vymstít), Zrcadlový klíč (noční šifrovací bojovka v labyrintu)

4. den, ST:

Rukodělky, výroba posvátných klíčů, které ochrání nocležníky ve spánku před démony), puťák Yksuapi klíč Tudytam (Klíčov Paříž Rio de Janeiro Gíza), pečení špízů, nocleh mimo tábor

5. den, ČT:

Puťák klíč Tudytam (Gíza Dubaj Karlovy Vary Sydney Pisa Klíčov), to vše starší navštívili, mladší jen cesta do Paříže na Eifelovku a do Ria de Janeira Gíza večer film

6. den, PÁ:

Zvířecí klíč, pečení bazilišků na čtyřech ohništích. Nejlepší bazilišek od rodiny červených ve složení Vlčice, Šerpa, Kapička a Štěpán.

7. den, SO:

Šifrovací hra s démony, souboj s vězněm (první pomoc), Duchařský klíč (večerní let za prapradědečkem)

8. den, NE:

Klíč Herkules (olympiáda), hon na vězně, tajná zpráva a výměna identity, film

9. den, PO:

Fitky táborníků, šifry a indicie k závěrečné bojovce, objev Koruny stínů, večerní bojovka (Stínový boj)

10. den, ÚT:

Klíč OMEGA (poražení démona), Klíč smíření (výroba dárků), Chcete být milionářem, cesta k pokladu, slavnostní táborák, vzpomínková stezka, skautský slib Sušenky

11. den, ST:

Balení, odjezd

Duška Cestrová, Krnovská trojka