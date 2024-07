Letos se můžeme těšit na čtyři kapely z toho kraje, jednu kapelu z jižní Moravy, dvě kapely ze severních Čech a také na jednu kapelu z Ukrajiny.

V programu vystoupí kapely LDGC (Opava), Khatano (Ostrava), Fatality (Brno), DWTK (Železný Brod), Apathy Again (Opava), Krevel (Most), Space Of Variations (Ukrajina) a tartarO:s (Krnov).

Vrcholem večera bude nepochybně vystoupení ukrajinské kapely Space Of Variations. Celý festival po půlnoci zakončí krnovská kapela tartarO:s.

Pořadatelé tentokrát vsadili na žánrovou pestrost. Takže uslyšíme pestrou paletu metalových žánrů od hardcore, trash metalu, crossoveru, death metalu až po metalcore. Areál hřiště TJ Chomýž bude návštěvníkům festivalu otevřen již od 14 hodin.

close info Zdroj: Zdroj: pořadatelé akce zoom_in Plakát na letošní ročník festivalu Nort-Eastern Open Air