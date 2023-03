Překračujeme hranice – przekraczamy granice Tak se nazývá projekt okresu prudnického (Powiatu prudnickiego) v rámci programu INTERREG V-A Republiky Česka a Polska.

Prudnik leží 33 kilometrů od partnerského Krnova. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Fidel Kuba

Jde o další publikaci obsahující vyprávění, vzpomínky, dokumenty a fotografie obyvatel Krnova a Prudniku vysídlených po válce z Ukrajiny. Sedm set stránková publikace s názvem Kresowe Sagi Prudniczan a Krnovian obsahuje 150 stránek ze života českých Volyňáků.

Do publikace přispěla také bývalá ředitelka krnovského muzea paní Lubica Mezerová a projektová a programová pracovnice MIKSu Krnov, paní Eva Čechová, která zdůraznila, že téma Volyňských Čechů se dostává do povědomí současného života a poukazuje na to, že jsou to lidé s významnými životními hodnotami, že můžeme čerpat z odkazu těchto našich předků, kteří mohou být vzorem toho, jak společně komunitně fungují.

Smíšený pěvecký sbor Bruntál má letos opět nabito

Publikace byla představena veřejnosti dne 28. února v kině města Prudnik, kde byli uvítáni i účastníci a autoři příspěvků z Krnova.

Kniha vyšla nákladem 1700 exemplářů. Z českých autorů textů to je paní Libuše Gebauerová a Ludmila Čajanová, jejich příspěvky jsou publikovány v češtině a přeloženy do polštiny. Publikace se může chlubit vysokou grafickou úrovní.

Ludmila Čajanová

Má smysl ještě připomínat oběti totalit?