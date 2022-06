Za vodou i historií láká i netradiční exkurze do míst, kam se běžně nelze podívat. „Návštěvníci mohou nahlédnout do budovy vodárny, která slouží v obci už od roku 1905. Nachází se v ní soustava přečerpávacího potrubí a nádrž o objemu 400 kubických metrů,“ popsal starosta Branné Miroslav Skřivánek.

Vodárna je situovaná severozápadně od obce směrem na Kronfelzov. Napájí také kašnu na náměstí s litinovou sochou Hygie. Funkční historická vodárna bude zpřístupněna od 14 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou také podívat do Ekologické zemědělské farmy Branná, a to v 15 a 17 hodin.

Koho zajímá voda v trochu jiné úpravě, může navštívit Minipivovar Kolštejn. I zde budou probíhat exkurze v časech 15, 16 a 17 hodin. Milovníci historie se zase mohou vydat na prohlídku zdejšího zámku ve 14, 16 a 18 hodin. Obec je spjatá s válečnou historií, kterou zábavnou formou přiblíží stanoviště Klubu vojenské historie Olomouc-LO37.

Do období poválečného období vrátí návštěvníky i film Cukrová bouda, který se natáčel v Branné a okolí. Letní kino začne po setmění po 21. hodině. „Na své si přijdou i gurmáni, Kolštejn wellness centrum se postará o bohaté občerstvení.Navíc bude připravena pikniková louka, aby si lidé mohli v klidu užít pohodové odpoledne.Chystáme i aktivní program – zábavnou rodinnou stezku Cesta k pramenům Jeseníků,“vyjmenovala koordinátorka značky JESENÍKY originální produkt® Hana Olejníková s tím, že naděti čeká divadýlko Malá čarodějnice v 15 hodin a návštěvníky potěší i živá kapela Micash.

Obec Branná otevře i budovu radnice a kostel, kde se nachází výstava historických fotografií.

Autor Barbora Haušková