Jsem sexy a vím o tom. Vzpomínáte na loňskou plesovou sezonu

Kde je bar? Co si nepamatuju, to se nestalo. Jsem sexy a vím o tom. To je jen pár hesel, které nabízejí oblíbené fotokoutky, které se staly nedílnou součástí nejednoho plesu. A i když si jich letos neužijeme, zavzpomínejte s námi na vydařenou loňskou plesovou sezonu. O fotografie se s námi podělili naši čtenáři. Děkujeme.

ORCA ples 2020 v KMC Krnov. | Foto: Martin Hradečný