Domovským městem přehlídky je tradičně město Šumperk. Chrámová loď Klášterního kostela se mnohonásobně osvědčila a letos se v ní uskuteční hned tři významné koncerty, včetně závěrečné Carminy Burany Carla Orffa. Novinkou bude hostování v Divadle Šumperk se světovou premiérou novodobého uvedení komické opery Vesnický trh J. A. Bendy, a to hned na úvod festivalu v květnu.

Již tradičně se Klášterky vrací do města Jeseník. Tento rok zde patronka festivalu Jana Boušková představí umění svých studentek harfy a v září se v Priessnitzových léčebných lázních odehraje Večer českého melodramu.

Významným partnerem festivalu se stalo i město Šternberk, kde na nádvoří Augustiniánského kláštera v červnu zazní melodie George Gershwina. V Chrámu Zvěstování Panny Marie se pak v září uskuteční velký koncert chlapeckého sboru Boni Pueri s Wranitzky Kapelle u příležitosti Dnů evropského dědictví.

Premiérově bude festival hostit Bruntál, a to hned dvakrát. Na začátku července zavítá do prostoru zámecké Sala terreny s worldmusic Duo Jedlinský & Fišer, a poté předposledním koncertem festivalu do kostela Nanebevzetí Panny Marie s recitálem o Antonínu Dvořákovi Kateřina Englichová s Martinou Kociánovou.

Velice oblíbenou destinací je Tančírna v Račím údolí, a proto se do ní podíváme rovněž dvakrát. Nejprve v červenci s rytmy argentinského tanga a na konci srpna s klasickou hudbou v původní interpretaci souborem Musica Florea.

Neméně pozoruhodná je Hudební hala v malebné Karlově Studánce, která je známá specifickou architekturou dřevěných staveb v klasicistním empírovém slohu. Do běžně nepřístupného sálu si můžete přijít poslechnout Koncert pro krále Friedricha II. a na konci srpna multižánrový Epoque Quartet.

Po loňské premiéře se festival vrací do Bílé Vody, vísky na hranicích s Polskem. Kostel klášterního komplexu piaristů s fantastickou akustikou učaroval nejednomu hudebníkovi. Letos jím bude kytarista Štěpán Rak.

Nádvoří zámku Velké Losiny skýtá prostor pro večer pod hvězdami, letos ve společnosti vynikajících mladých akordeonistů z Duo Absoluto.

Do nedalekého dřevěného kostelíku v Maršíkově si v červenci ze světových pódií odskočí violoncellista Jiří Bárta a zahraje Sólo pro Bacha.

Místem s velkým duchovním přesahem a také oblíbeným výletním cílem je bezpochyby Hora Matky Boží na Hedeči. Letos se tam můžete vypravit za uměním violistky Jitky Hosprové a jejího manžela, houslisty Maurizio Sciaretty.

Koncert vynikajícího Škampova kvarteta na zámku Bludov se uskuteční díky laskavosti paní hraběnky Mornstein – Zierotin, jejíž rodina zámek trvale obývá.

Za návštěvu také stojí Kulturní dům Skleník v Loučné nad Desnou. V bývalém zámeckém skleníku, přetvořeném na pozoruhodný sál s velkými prosklenými stěnami, zahraje vynikající český pianista Ivo Kahánek.

Do kulturního srdce Rapotína, Komunikačního a koordinačního centra, přiveze v září zpěvačka Bára Basiková průřez muzikálovými melodiemi.

Program můžete sledovat na webu https:// klasternihudebnislavnosti.cz/

Autor: Štěpánka Šoupalová