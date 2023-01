Děkujeme všem, kteří na Jedničku v tomto adventním čase zavítali a udělali si čas pro nás a své děti. Doufáme, že odpoledne jste si užili stejně příjemně jako my. Vaše hojná účast svědčí o tom, že ani v dnešní hektické době si nenecháme vzít to nejhezčí, co s sebou adventní čas nese, a to je čas strávený s druhými. I to je pro nás důkazem, že naše práce a vše, o co se pro vaše děti snažíme, má velký smysl.