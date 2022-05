Skoro tropické počasí vyhání lidi ven, mě tradičně do kavárny, tentokrát vyzkouším Starbuck u pohyblivé stříbrné hlavy Kafky. Na účtence mám bonus, kód na otevření dveří toalet.Ceny oproti mé oblíbené kavárně dvojnásobné, velikost mrkvového řezu poloviční, kapučíno střední je veliké, ale pěna řídká a tak dále. Ukrojím si kousek mrkvového řezu, krém nakyslý, korpus suchý a ne příliš lahodný. Příště zase zamířím na Havelák do České koruny, sorry.