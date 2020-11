Problémem dnes je, že postupem věku bývají děti čím dál častěji krmeni průmyslovou stravou (mrtvými potravinami), které tělu přináší prázdné kalorie bez ochranných látek. Došlo ke změně ve složení stravy, příjmu energie, minimálnímu výdeji energie a následkem dnes je obrovské zvýšení nadváhy, obezity, problémy související. Uvádím několik příkladů zásad, jak zdraví vašich dětí upevnit.

Základní zásady, jak u dětí podpořit a zvýšit kvalitu jejich zdraví:

* Jako rodič jděte příkladem

* Motivujte svoje děti – mohou vám aktivně při přípravě jídel pomáhat, nakupovat s vámi, vymýšlet nové recepty. Tuhle formu mám odzkoušenou a funguje naprosto skvěle. Děti se těší na nová jídla, v rodině mizí hádky, vzniká spolupráce, pozitivní, pohodová atmosféra.

* Nikdy dítě do jídla nenuťte, aby si nevytvořilo ke stravování averzi a nevznikla tak zbytečná stresová situace, kterou si s sebou ponese až do dospělosti.

* Základem dne je snídaně. Pokud to jen půjde, snídejte jako rodina společně a hlavně v klidu. Jestliže nesnídáme, vzniká hlad a doháníme ztracenou energii v průběhu dne zejména pak večer. Honí nás dokola chutě na něco dobrého, trápí nás opakované nedojedení a celkově mlsná. Proto je tak nezbytné jíst pravidelně.

*Jezte menší porce, ale častěji v průběhu dne, abyste zabránili vlčímu hladu, přejídání se.

* Vařte pestře, rozmanitě, vyváženě. Nikdy z jídel nevynechávejte základní makrosložky (bílkoviny, tuky, cukry), mikrosložky (vitamíny, minerály…), které jsou pro správný vývoj dítěte naprosto nezbytné. Zohledněte věk, pohlaví, zdravotní stav, psychickou, fyzickou zátěž a další faktory při přípravě pokrmů a určení množství zkonzumované stravy.

* Čtěte etikety. Zajímejte se o kvalitu toho, co nakupujete, z čeho jídlo připravujete – hygiena výživy, skladování, doby spotřeby aj.

* Vybírejte si raději přírodní produkty než dobarvované, doslazované s přídavkem celé řady konzervantů a dalších aditiv.

* Zkoušejte – kombinujte potraviny mezi s sebou, chutně je upravujte. Udělejte si z vaření zábavu.

* Nahraďte nevhodné potraviny podobnými, ale zdravějšími.

* Jezte co nejvíce syrové stravy (pokud nehrozí hygienické riziko).

* Pravidelně konzumujte ovoce a zeleninu. Obsahují vlákninu, která je pro celou populaci nezbytná. Snižuje riziko vzniku rakovin a dalších komplikací. Zároveň součástí ovoce a zeleniny jsou ochranné látky, které zvyšují imunitu a podporují správný chod celého organismu.

* Jezte celozrnné výrobky bohaté na vlákninu.

* Tuky rostlinného a živočišného původu střídejte. Pozor na nevhodnou tepelnou úpravu jako například smažení, při kterém vznikají pro naše tělo velmi nebezpečné látky vyvolávající zánětlivé procesy nebo mohou mít daleko rozsáhlejší následky. Dbejte na vhodné skladování a dobu spotřeby, může dojít velmi lehce ke znehodnocení původně velmi prospěšných tuků. Omezte konzumaci uzenin a smažených výrobků.

* Neodměňujte děti sladkostmi. Vytvoří si návyk, který nebudou schopny odbourat ani v dospělosti. Hrozí problémy s váhou, vzniká riziko cukrovky a dalších omezení. Nekupujte potraviny s umělými sladidly a glutamátem – dle studií poškozují nervový systém, vedou k přejídání se. Slaďte prostřednictvím ovoce. Upřednostněte komplexní sacharidy před cukry jednoduchými, zvláštní opatrnost na cukry rafinované. Místo sušenek, bonbonů aj. raději nakupujte ovocné tyčinky.

* Zařaďte do jídelníčku pravidelně ryby. Tuk obsažený v rybách snižuje hladinu cholesterolu, pomáhá správnému vývoji nervového systému apod.

* Doporučuji začlenit do jídelníčku kvalitní sýry měkkého typu (nejedná se o sýry tavené, ty naopak zcela vyloučit), acidofilní mléka, která podporují správnou funkci trávicího systému.

* Maso kupujte kvalitní, libové. Zvýšenou opatrnost věnujte skladování.



* Omezte solení na minimum. Sůl se vyskytuje skrytě ve spoustě běžně dostupných výrobcích – například minerální vody, pečivo, konzervy, sladké pečivo, sýry, omáčky.

* Pokud jdete do restaurace, vybírejte si ze zdravějších variant například místo hranolek brambory aj.

* Nezapomínejte na pravidelný pitný režim – voda, ovocné čaje atd. Vyhněte se všem slazeným limonádám, kofeinovým výrobkům a podobně, které dehydratují a způsobují zdravotní problémy jako například nespavost, neklid, nervozitu, poškození zubů a tak dále. Pokud vaše děti milují sladké nápoje, tak použijte třeba kousky ovoce, které jsou lahodné a zároveň obsahují důležité vitamíny. Pozor na minerální vody s vysokým obsahem sodíku.

* Pokud vaše dítě sportuje, přizpůsobte stravu danému sportu. Ani v tomto případě nikdy nezapomínejte na dodržování pravidelného pitného režimu.

* V neposlední řadě je rovněž nezbytné udržovat kvalitní spánek a vyhýbat se stresovým faktorům. Člověk, který je pravidelně nevyspalý, trpí dlouhodobým stresem, dle některých studií sní až o 30% potravy více než ostatní.

Pavlína Podloučková,

odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví