Pokud byl počet lidiček pohybujících se mimo domov omezen jen přiměřeně, měla jsem dojem, že rozběhneme takový neplacený příměstský tábor. Pro mámy skautských dětí, aby mohly do práce, nebo doma zvládaly home office, pro děti zdravotníků, popřípadě jiné děti, kde se vyžadovala nezbytná přítomnost rodičů v zaměstnání.

Pak ovšem pravidla byla daleko přísnější a my se už neodvážili. Zvládli bychom doučování, děti by se dostaly více ven, do přírody, ale rizika byla podstatně větší. Tak jsme rozběhli skautské výzvy, zejména COVIDAMZESEBE, kvízy. Děti vše studovaly na stránkách K3 a cvičily, s rodiči chodily do přírody, pořádaly cyklistické výlety, šily vlastnoruční roušky, vyšívaly na ně skautský znak, vykreslovaly kamínky pro Ivančenu, některé se podílely na rouškovém úklidu a plnily plno skautských úkolů.

Skautský svátek svatého Jiří také proběhl jinak, než jsme byli zvyklí. Skautské děti posílaly pozdravy a videa zobrazující jak skautují doma. A jak se z toho vzpamatujeme? To se všechno uvidí. Nic není jisté, nic není úplně jasné. Děti se těší na partu kamarádů, ale mámy mohou mít obavy děti kamkoliv pouštět dokud pandemie není úplně zažehnána.

Takže uvidíme, co nám budoucí čas přinese. Snad vše na pandemii není tak negativní. Snad pandemie posílila vztahy v rodině, umožnila rodičům strávit více času s dětmi. Snad jsme si uvědomili, že je plno lidiček, kteří pomáhají – nemocným, seniorům ale i zdravým překonat toto období. Snad si všichni budeme více vážit zdravotníků, lékařů, učitelů.

Duška Cestrová