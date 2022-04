„Já jsem chtěl jít běhat, takže jsem spekuloval, kdy mám přihodit, abych si to pak mohl zkontrolovat, ale pak jsem vyběhl a až později jsem zjistil, že jsem to úspěšně vyhrál, což mne potěšilo. Říkal jsem si totiž dlouhou dobu, že bych chtěl přispět a když jsem ve zpravodajství CzechCrunche viděl, že bude dražba, tak jsem se do ní rád zapojil. Grafika se mi líbí, dávalo mi smysl i to, že se redakce rozhodla podpořit přímo obránce Ukrajiny,“ říká ke svým pohnutkám zapojit se do dražby Partrik Schober - řídící partner agentury PRAM Consulting. Na to reagoval Jří Manda - zakladatel společnosti LinkSoft. „Velice se mi ta grafika líbila a také se mi líbilo, že peníze z dražby byly určeny přímo na podporu vojáků na Ukrajině prostřednictvím místní ambasády. Někdy kolem půl páté jsem ale šel do garáže připravovat si kolo na víkendovou vyjížďku a říkal jsem si, že si musím nastavit upomínku do mobilu, abych se před šestou hodinou podíval, zda moji nabídku nikdo nepřehodil,“ říkal v redakci portálu CzechCrunch Jiří Manda. Prozradil, že si připomenutí do telefonu nenastavil a na dražbu si vzpomněl až po 18. hodině. Přesto na LiknedIn profilu CzechCrunche, kde se dražba konala, ještě částku zkusil navýšit.

„To jsem tedy měl štěstí, že jste zapomněl si dát připomínku, na to bych asi nezvládl reagovat za běhu,“ dodal Schober.

„Já jsem to přestal po 18té hodině sledovat a zjistil jsem, že se tam nabídka na vyšší částku objevila, až druhý den. V pátek ráno jsme se s ředitelem Kanceláře České obce sokolské Markem Tesařem domluvili, že panu Mandovi zkusíme nabídnout jinou grafiku a to tu s číslem 160. Pan Manda nadšeně souhlasil a dnes si pro ni přišel. Takže z původního prodeje jedné grafiky jsme prodali dvě s dvojnásobným výtěžkem. Na konto Ukrajinské ambasády z naší akce tak poputuje celkem 50 tisíc korun,“ říká k tomu editor portálu CzechCrunch Luboš Kreč.

Grafiku na podporu Ukrajiny nakonec vydražili dva zájemci, pošlou 50 tisíc.Zdroj: Se souhlasem České obce sokolské

„Výsledek dražby 50 tisíc korun je vynikající. Potěšilo mne i to, že původně neúspěšný dražitel nadšeně souhlasil, když jsme mu nabídli číslo výtisku 160, takže jsme mohli výtěžek zdvojnásobit. Mám radost i z toho, že oba pánové grafiku dražili, když se připravovali na svou oblíbenou sportovní aktivitu,“ reagoval na slova obou výherců ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař.

Oba nakonec úspěšní dražitelé se v pátek 1. dubna potkali v redakci CzechCrunche a kromě grafik #1 a #160 si odnesli i trička s grafikou Nazdar! ke 160. výročí založení Sokola, kterou také připravil streetartista Michal Škapa a dostali také časopisy Sokol.

Předání grafik se ze zdravotních důvodů nemohl účastnit jejich autor Michal Škapa, ale po Janu Dvořákovi z agentury Pozor Art, která celý prodej těchto grafik organizuje, poslal pozvání do svého ateliéru v Meet Factory.

Grafika StayStrong je stále v prodeji s nejnižší cenou 2.500 korun. Pořídit si ji můžete zde a výtěžek z tohoto prodeje jde na konto SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni.

Vzhledem k úspěchu dražby připravujeme na příští týden dražbu i na sokolském facebookovém profilu. Ta se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna přímo na profilu České obce sokolské.

Jiří Reichl, Česká obec sokolská