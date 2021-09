Součástí velkolepé oslavy výročí 650 let od první písemné zmínky o obci Bezděkov byla také soutěž v pojídání deseti kusů chlebů namazaných poctivou vrstvou škvarkové pomazánky. O své zážitky ze soutěže i vítěznou euforii se podělil Jaroslav Němec alias Maxijedlík. Moc děkujeme a gratulujeme.

Soutěž v pojídání chlebů se škvarkovou pomazánkou na Levandulovém statku Bezděkov. | Foto: Milan Janků

Včera se mi podařilo vyhrát další soutěž a to v pojídání deseti kusů chlebů namazaných poctivou vrstvou škvarkové pomazánky. Tentokrát mi to dalo celkem zabrat,ta vrstva tučné pomazánky byla přímo šílená a v tom teple se i pěkně roztíkala, tak to bylo opravdu hodně o psychice to vůbec zkonzumovat.