V sobotu 12. června 2021 se uskutečnila na Sovinci další vernisáž k zářijovemu výročí narození pana fotografa, profesora Jindřicha Štreita. Výstava pod názvem OHLÉDNUTÍ byla zahájena ředitelkou muzea v Bruntále, paní Ing. Jitkou Koščákovou, a také autorem fotografií panem Jindřichem Štraitem, který na hradě představuje výběr fotografií ze své bohaté tvorby.

Za krásného počasí to byla velmi vydařená akce, na které se sešlo množství příznivců Jindřicha Štreita a jeho fotografické tvorby. Do nastávajícího jubilea mu přejeme pevné zdraví a dobré světlo do dalšího fotografování.

Pavel Čunderle