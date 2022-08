Folklorní soubor Magurák vznikl spontánně. Před několika lety bývalí členové souboru Magura pocítili potřebu znovu ochutnat krásu a kouzlo folkloru. Proto se znovu začali scházet v Závodním klubu Tatralen v Kežmarku. Cílem Maguráku je obnova a nastudování starých tanců bývalého souboru Magura a také nových vystoupení z Goralské oblasti Horního Spíše a Zamaguří.

Věkový průměr souboru je 56 let: „Vy tančíte jako víly, tak lehce jako osmnáctky,“ nadšeně sděluji ženám v krásných a umně naaranžovaných krojích. Zaujaly mě mušličky na mužských kloboucích: „To jsou mušle z Váhu nebo odkud?“ ptám se. Jeden z tanečníků mi vysvětluje: „To jsou mušle ze severu, z polského Baltu. Mušli dostal vorař za to, že úspěšně dopravil po řece Dunajec, která tvoří hranici mezi Slovenskem a Polskem, dřevo do cíle. Čím byl schopnější vorař, tím více mělna klobouku mušliček, a tak je tam máme i my.“

Autor: Lenka Hoffmannová