Členové Ekotýmu se na jedné ze svých on-line schůzek rozhodli, že spojí příjemné s užitečným. V jedné z televizních relací totiž poznali pracovníky našeho bruntálského Střediska volného času. A rozhodli se, že pomohou Stanici přírodovědců, která se dostala do tíživé situace následkem Covidu-19. A tak adoptovali jedno ze zvířátek – chinchilu. Adopce spočívá ve finančním nebo materiálním příspěvku.

Pokud byste sami chtěli adoptovat zvířátko, stačí najet na webové stránky SVČ – www.svc.cz nebo zavolat na telefonní číslo: 553 821 198. Celá akce s názvem Adoptuj zvíře byla spuštěna před několika týdny a do akce se zapojila i třída III. C, která adoptovala králíka šedého. Přispívat můžete měsíčně nebo ročně, je to čistě na vás. A navíc za to máte od Střediska dárek – jaký? To vám napíšeme příště.

Mgr. Marie Ritnošíková

ZŠ Bruntál, Jesenická 10