Dušičkové kukátko: Listopadové svátky zemřelých

První dva listopadové dny jsou v kalendáři vyhrazeny vzpomínce na zemřelé. 1. listopadu je to svátek Všech svatých (svátek zesnulých, kteří už vstoupili do nebe), na nějž následující den navazuje Památka zesnulých neboli Dušičky (svátek zemřelých, kteří se na vstup do nebe připravují v očistci).

Dušičková schůzka skautského oddílu Krnovská trojka. Foto: Duška Cestrová Krnovská trojka K3 | Foto: Duška Cestrová Krnovská trojka K3