Po dalšim rozvolněni teho sice něpřijemneho, ale isto spravneho, vladu vyhlašeneho stavu nouze, može už člověk vylezť z kutlocha aji indy niž enem do obchoda za zakupkami, sem se v pondělí zajsť ku hospudce Na Upadnici.

Minuly tyden v patek zme se s Lojzkem a jeho kamošami slibili, že se tu zejdem na točene tuš v ponděli, bo na cedule u zavřeného okynka bylo napisane, že se odevře v pondělí a točene se budě zajemcum vydavať v kryglach.

Hned jak kelner Zbyňďa, jak mu řikali Lojzek a jeho kamoši, Tuš zme se v dvumetrovych rozestupach z ruškami pod bradu napajali točenym zrzavym mokem a přitym dřistali.

„Vitě, ja to rozvolňovani protipandemickeho nařizeni vitam, ale tež se kapku bojim, že to berem až přiliš hopem. Podle tych poslednich vyšetřeni neni ani procento našich ludi vybavene imunitu proti temu viru. Bojim se temu, že přidě druha vlna pandemie a ta nas potym pořadně schvati. Potym budě umřelych na covid-19 vice niž enem něcele tři stovki, jak to statistiky vykazuju včil. Nejvice se bojim, že se něbudu museť nosiť ty rušky… Enem se spomeňtě, jak jim ve světě nikdo něvěřil, ale jak se potym ukazalo, že to je spravne rozhodnuti a že zme tym rychlkym zavedenim ochrany pyskuv udrželi epidemiju v patřičnych mezach. Už včil je viděť, že řada tak zvynech frajeruv se smyka po městě bez rušky a někeři,. Dokonce i emeryti z nejvíce ohrožene skupiny ludi, ich maju enem tak halabala pod nosem! A dva metryodstup? Oto sem jel v trolejbuse, byl to tyn dluhy, kloubovy, cely prazdny, ale stařik s rušku malem pod bradu se to hrnul na zic přimo vedle mě. Ptal sem se ho esli vi o tych dvuch metrach odstupu, ale un se enem zasmjal a pravil mi, že sem posera. Un se pry smrti něboji… No co vam ma řikať, malem sem mu jednu vlepil, alůe potym sem, coby mudřejši, ustupil do patřične vzdalenosti,“ svěřil se ze svoju zkušenosťu Lojzkuv kamoš Poldek.

„A diviš se jim, že tak s tymi ruškami zachazaju? Dyť tyn věhlasny zubař, majitel stomatologicke kliniky v Praze a aji předseda stomatologicke komory, Šmucler, to je tyn, co měl na Nově pořad Tabu a co mu jeho robka – prava ruka byvaleho ředitela Novy Železneho – utikla s hokejovym brankařem Dominikem Haškem, hlasa, že nařizeni o ruškach by se mělo zrušiť. Diviš se potym luďam, že aji oni volaju po tym stejnym, aniž by se uvědomili, že im to ohrožuje život? Vubec bysem se nědivil, kdyby se po tym jeho vyroku našel jakisik zakřiknuty advokat, kery se teho chyti tajak guvno košule, da to k sudu, a stejně tak isty něznamy sudce, kery se chce tež zviditelniť, zase pravomocně rozhodně, že vlada něma pravo chraniť naše životy a nošeni rušek zruši, bo to omezuje naše lidska prava,“ pravil mu na to Lojzek.

„Chlapi, něvim, kaj se pohybujetě vy, ale ja mam osobni zkušenosť, že ludě naopak dodržuju nařizeni o ruškach a dodržovani odstupuv.Pravda, všudě se najdu frajeři a blbci, keři se mysla, že su něsmrtelni a žadny vir na ně němože, navíc se im pry pod rušku špatně dycha. Ja něvim, jak vam, ale mi ta ruška vubec něvadi. Enem když se chcu šluknuť nebo se napiť te zrzave vody. Ale podle gnypuv, keři su vždycky přečiv všeckim a všeckemu, němožeme přeci hodnotiť cely narod. Počkejme se do 15. května a uvidime! A včil navaltě všeci po třicet kaček a ja zajdu k okinku pro rundu, bo Zbyňďa už vyřvava, že koňči sud a druhy naražať něbudě a něcha ho až na zitřek,“ uzavřel dišput dalši Lojzkuv kamoš Erďa. A tak zme se slibili, že se ešče před tym očekavanym 15. květnem v pulce příštiho tydňa zase u pivního okinka zejdem.

