Musim přiznať, že se mi zpěnila moja stara krev v žilach, když sem se přečet nazor senatora Hornika, kery vyzval našu vladu ku kroku, aby narod přestala strašiť koronavirem a vratila naš život do normalu. Smutne bylo, že ho podpořilo ašče několik jeho senatorskich koleguv.

Tak něvim, či ti ludě docela zblbli, či se chtěli enem tak zviditelniť a němysleli tyn blabol važně. Pokud ja, potym ji doporučuju, aby se vystěhovali do Běloruska, kaj tamni prezident Lukašenko razi stejny názor.

Bo tvrdi, že koronavir je enem vymysel zapadni propagandy a pokud jakisik vir existuje, potym na něho stači dostatek vodki, brusleni na ledě či enem tak pohyb v přirodě. Do dupy s rouškami a karantenami, prohlašuje pan prezident, a jak je vidět, našel zdatne podporovatele aji u nas v hnuti STAN, kereho nazor pan senator Hornik asi vyjevil. Nebo až idu do USA. Aji tam totiž ze začatku pan prezident Trump tvrdil, že roušky a karantena su zbytečne… Deprem když se včil dozvida, kolik lidi v jeho zemi na covid-19 denně umira, změnil nazor.

Ale už zas mu otrnulo a tvrdi, že je třa se vratiť ko normalimu životu, povoliť sporty na veřejnosti, bo pry ho už něbavi se v televizi divať na štrnasť rokuv stare bejsbolove zapasy! Takže, hrrr, vir něvir, mezi ludi do divadla, na stadiony, do hospody, bo to by v tym byl čert, abysme tyn zasrany vir něpřemohli silou mas! Bo v jednotě a počtu ludi je sila, kera překona všecko.A když budě třa, poruči aji větru a dešťu! Natož tak jakesimu něznamemu viru! Ale to už tu kdysik bylo, ni?!

Vitě, něsem buhvijaki přiznivec Babišove vlady. Mam ku ni a hlavně jejimu šefovi řadu vyhrad, ale to, jak se kabinet spolu s našimi přednimi zdravotnikami a epidemiologickimi odbornikami ku pandemii postavili, naprosto podporuju. Pravda, tež bych rači seděl v hospudce s kamošami, než byť z moju Ružu zavřeny cely den v kvartyře. Na druhe straně ale musim přiznať, že je to mudra robka, a aji diky temu tak nětrpime ponorkovu němocu.

A že to u nas v Česku robime fakt dobře svěči, že zme na tym zatim mnohem lepši, než staty okolo nas A tež to, že v EU přijimaju na zakladě našich poznatkuv všecka ta naša opatřeni. Dokoňce se poučil aji šef Světove zdravotnike organizace. Ale vrta mi v hlavě Slovensko… Něchce se mi totiž věřiť, že v pětimilionove populaci Slovakuv je tak malo nakaženych. Buď su fakt naši bratři tak zdravi, nebo jejich představitele něpřiznavaju, tajak Čiňani, skutečnu pravdu. Anebo němaju dostatek testovacich zařizeni. A když otestuješ malo ludi, zistiš tež malo němocnych… Ale něchcu Slovakum křivdiť. Fakt ale tež je, že zatym kvuliva připadnym rasovym nepokojam, jak tvrdil tyn novy slovenski premier, něřekli, kolik nakaženych a umřelych je v romskich osadach na vychodě země. Ale až se každa zem žije a robi po svojimu!

Aji když zastavam nazor, že kdyby cela Evropska unia zavedla naraz stejne opatřeni, mohlo byť možna meně mrtvych i němocnych a pandemia by mohla skoňčit dřive… Ale aji tak se těšme, že za paru tyďňuv už budu odevřene všecki obchody, budeme se moct zajsť do holiča a konečně aji do hospody. A kapku pozdějši aji na fotbal a hokej… Už aby to bylo!

A myslim se, že kdyby to rozhodovani o karanteně bylo na panu senatorovi Hornikovi a jeho přizvukovačam, asi by se teho hodně z nas nědožilo. A tak im přejme šťastnu cestu za svobodu do Běloruska či Ameriky.

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

