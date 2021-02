Stačí nám k tomu květináč, já raději používám krabici od mléka, kterou naplním dobrou zeminou se substrátem. Doma se vždy najde cibule, která nám začíná vyrůstat. Zasadíme a mírně zaléváme tak, aby zemina byla vlhká.

Velice se mi osvědčila i kadeřavá petržel, které dobře roste, stejně tak pažitka. Do měsíce mám vypěstovanou zeleninu pro svoji potřebu. Používám ji do polévek i na brambory. Přitom to nic nestojí a samotné pěstování je pro mě v zimě zábavou.

Pokud zasvitne slunce, i když je mráz, dávám zeleninu na sluníčko za okno. Rostlinky tak dostávají barvu a volně je otužuji.

Jan Teimer