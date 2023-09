Dobrodružných 50 let jachtingu v Krnově

Začalo to však mnohem dříve, více než o 10 let. To jako dva kamarádi jsme byli na školním pionýrském táboře na Žermanické přehradě, kde kousek od tábora měl tehdejší dirigent orchestru Ostravského rozhlasu pán Staněk u přehrady chatu a u mola krásnou dřevěnou plachetnici.

Z činnosti Yacht Club Krnov. | Foto: Se souhlasem Svaťa Ručka st.

Na plachtě měla znak pirátské sekery. Často jsme okouněli jak vyjíždí s plachetnici na přehradu, a tak nám jednou nabídl, zda se chceme s ním svézt. Samozřejmě že jsme chtěli. To se pak opakovalo ještě několikrát a tehdy jsme si řekli, že takovou plachetnici jednou budeme mít také navíc, si ji postavíme sami. Jak to obyčejně v životě bývá, naše cesty se na nějakou dobu rozešly. Po vojně oba ženatí jsme se usadili v Krnově a v roce 1972 jsme se vrátili k našemu slibu, že si postavíme plachetnici. V Praze na Svazu jachtingu jsme sehnali plány a začali jsme tehdy ve stolařství Komunálních služeb Krnov loď stavět. Kamarád tam pracoval jako vedoucí stolařství a tak dostal povolení, že můžeme loď stavět po pracovní době, ale že musíme být někde sportovně registrování. Nejlépe v TJ Krnov, což byla tehdy městská tělovýchovná jednota, která měla více než 30 sportovních oddílů a několik stovek členů. Problém byl v tom, oddíl jachtingu neexistoval, tak nás nejdříve přidělili k ZRTV (zájmová a rekreační tělesná výchova) V té době byl předsedou TJ ředitel podniku Karnola Krnov, který se nás při jedné schůzce zeptal, zda nechceme 2 plachetnice které má ROH podniku a neví co s nimi, protože to nikdo neumí ovládat a nejsou kompletní. Samozřejmě , že jsme na to kývli a dostali jsme tak 2 téměř nové lodě třídy Pirát, stejné jako, tu kterou jsme měli rozestavěnou a kterou jsme již nedokončili. Přibrali jsme mezi sebe další kamarády, kteří měli zájem o tento sport bylo nás asi 10. To už nás převedli pod Vodácký oddíl TJ, protože v ZRTV nás nechtěli, že čerpáme z jejich dotace. Měli jsme 2 lodě a nic více, žádnou loděnici žádnou klubovnu. Tehdy nám poskytl místo v loděnici Vodácký oddíl a přidělil nám i klubovnu v zahradním domku na Bezručově ulici. Od požární ho sboru jsme za cenu šrotu odkoupili vyřazený vlek a předělali jsme jej na převoz lodí. Tím jsme měli všechno potřebné, neměli jsme ale vodu. Petrův rybník byl v té době poškozen ý vypuštěný a pěstovalo se tam obilí. Tehdy jsme se obrátili na oddíl jachtingu v Opavě, který měl základnu v Dolním Benešově u rybníka Nezmar. Tam jsme začínali s jachtingem a postupně jsme se učili technice jízdy a pravidlům na vodě. Psal se rok 1973 a to už jsme byli samostatným Oddílem jachtingu TJ Krnov a ještě v létě proběhl první sportovní tábor s výukou jachtingu na větší vodní ploše. V tom roce se nám podařilo koupit poškozenou plachetnici třídy Fin, ze sportovního skladu v bývalé cihelně na Hlubčické ulici. O rok později v 1974 jsme již uspořádali sportovní soustředění v Polsku na Otmuchovském jezeře, pak v roce 1975 jsme zakoupili z Komunálních služeb Krnov,vyřazený nákladní automobil Garant na převoz těžkého vleku s loděmi a vybavením. Navázali jsme kontakt z jachtařským oddílem z polského města Tychy a zúčastnili se společného soustředění na Turavském jezeře v Polsku. V roce 1976 jsme uspořádali expedici s loděmi a kompletním kempinkovým vybavením na cca 500 km vzdálená Mazurská jezera. Expedice proplula téměř všechna větší jezera mazurského pojezeří. Oddíl měl v té době okolo 20 členů a 4 lodě z toho jednu zapůjčenou. O rok později 1977 se uskutečnila výprava autobusem do Polska do oblasti jezer okolo Olštyna s pronájmem plachetnic na místě a plavbou do Elblagu a dále pak autobusem k Baltu do Krynice Mořské. Výpravy se účastnilo okolo 20 lidí včetně děti. V roce 1978 nám byla poskytnut budova bývalého Zasilatelství na Bezručové ulici, kde rok probíhaly stavební úpravy . Bylo zakoupeno asi 15 ks stavebnic dětských plachetnic třídy Optimist, které byly v průběhu roku 1979 a do jara 1980 postaveny, byl založen dětský oddíl a v létě 1980 proběhlo první soustředění dětského oddílu za účasti dospělých na Turavském jezeře v Polsku. Pro tyto účely, pro zimní přípravu a zájezdy na hory byly zakoupeny 2 poloautobusy Robur. Po roce 1980 vlivem politických události nebylo možno do Polska vycestovat, tak se činnost soustředila na závodní výcvik mládeže a občasné výjezdy na vnitrozemské vodní plochy. Dětský oddíl postupně získával na významu a v 80 létech patřil mezi uznávané oddíly v rámci celé republiky. Pro přepravu lodí a závodníkú po celé republice již vozidla Robur nevyhovovala, byla prodána a byl zakoupen autobus RTO –LUX. Mnozí závodníci v té době v průběhu dospívání a přechodu na jiné lodní třídy získali úspěchy jak republikově tak i v rámci Evropy Svaťa Ručka st.