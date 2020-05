Aplikace se stala nedílnou součástí doprovodného programu mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí. Od spuštění v květnu 2015 se k ní přihlásilo mnoho známých českých sportovců.

Uživatelé „EPPky“, jak se jí familiárně přezdívá, chůzí, během, na kole, ale třeba i na běžkách, na koni nebo na kajaku, za pět let překonali trasu dlouhou 32 139 693 kilometrů. To odpovídá zhruba polovině vzdálenosti ze Země na Mars, nebo 42 zpátečním výletům na Měsíc. Pravidelní i příležitostní sportovci strávili s aplikací dohromady přes 25 milionů hodin. Pokud by si ji tedy člověk zapnul každý den na hodinu, zpětně by se dostal až někam k roku 850 před Kristem, do doby, kdy Homér sepsal Ilias a Odysseu. Finanční prostředky přepočtené z vysportovaných bodů v aplikaci vyplácí neziskovým organizacím Nadace ČEZ.

„Když jsme před pěti lety projekt spouštěli, netušili jsme, že si EPPka získá oblibu 462 tisíců uživatelů během tak krátké doby. Jsme rádi, že jsme všem lidem umožnili skloubit radost ze zdravého pohybu s dobrým pocitem pomoci potřebným. S EPPkou totiž mohou pomáhat i maminky s kočárky, hendikepovaní na vozíčku, děti ve skateparku nebo senioři na vycházce v parku,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Uživatelé vybírají, komu pomohou, z projektů zaměřených na pomoc různě znevýhodněným či hendikepovaným spoluobčanům, podporu místních komunit nebo ochranu životního prostředí. Obvykle se podaří potřebné body pro naplnění projektu nasbírat během několika dní, nezměnila to ani pandemie koronaviru. „Jakmile se uvolnila pravidla pro pohyb venku, vyrazili lidé sportovat. I díky krásnému počasí, které vysloveně lákalo do přírody, se během dubna projekty zařazené do EPPky opět plnily obvykle do tří až pěti dnů,“ doplnila Ziková.

Právě teď je v nabídce projektů, které mohou lidé svými vysportovanými body podpořit, také Charita Jablunkov: Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu seniorům. Cílem je pomoci lidem setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Naše služba se neustálé rozrůstá co do počtu klientů i pracovníků. Poptávka po službě neuvěřitelně roste. V souvislosti s tím si uvědomujeme potřebu rozvoje a modernizace. V současné době pracovníci nemají služební telefony, v terénu vše zapisují do papírů a následně v kanceláři přepisují do systému, což při neustálé rostoucí administrativní zátěži není dlouhodobě udržitelné. Ze získaného příspěvku chceme pořídit telefony, které pečovatelům umožní zapisovat údaje o klientech přímo v terénu a odlehčí tak administrativní zátěž. Díky ušetřenému času můžeme přijmout nové klienty. Část příspěvku chceme použít na informovanosti veřejnosti o službě formou natočení krátkého videa a označením automobilů. Tento krok k modernizaci a propagaci naší služby je důležitý, aby se informace o možnostech pomoci pečujícím dostala ke všem potřebným.

Vladislav Sobol