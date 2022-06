Program je poměrně náročný, do finálových kol se probojovaly formace z kvalifikačních kol, kterými prošlo téměř 1200 formací, což je stejný počet jako v poslední plné sezóně 2019 před pandemií.

V sobotu 28. května se diváci mohou těšit na formace s náčiním prapor (flag), třásně (pom-pom) ve třech věkových kategoriích (kadetky 8-11 let, juniorky 12-14 let a seniorky 15-26 let), soutěžní den zakončí vystoupení skupin věkové kategorie grad seniorek (27 a více let).

Neděle bude patřit malým formacím a skupinám s náčiním MIX (kombinace náčiní). Ty nejlepší postoupí až na Mistrovství Evropy, které se bude konat ve dnech 23. až 25. června a odtud až na Mistrovství světa, které se koná poslední týden v srpnu, v Praze, ve sportovní hale Královka.

Přímý přenos z mistrovství světa bude vysílat ČT sport v pátek 26. srpna, od 17 hodin.

V nedělním odpoledním programu pak uvidíme ty nejmladší; jsou zařazeni do třídy B, tzv. přípravka, což je věková kategorie do 7 let.

Nedělní program zakončí sóla výkonnostní třídy B s náčiním třásně.

V následujícím víkendu 4. června budou soutěžní vystoupení malých formací i skupin převážně s náčiním hůlka (baton). I když výkonnostně závodnice zatím nepatří k elitě, přesto jsou jejich vystoupení půvabná.

Ty nejlepší postoupí až na Evropský pohár, který se bude konat 22. června v letovisku Novigrad na Istrii v Chorvatsku.

Finálová kola finančně podpořilo město Hranice a konají se pod záštitou starosty Jiřího Kudláčka.

Z obou akcí bude pořizován on-line přenos, který najdete na www.majoretsport.cz.

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu je dosud největší soutěží v mažoretkovém sportu. Žádná jiná země nemá své národní mistrovství, které trvá 13 dnů.

Za media team ČFMS Marta Pavelková

