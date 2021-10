Ale skautské děti se nehýbou jen v tento jediný týden. I v době corony, kde se podařilo skautské děti rozpohybovat s jejich celými rodinami, nachodily naše registrované skautské děti od 2.4. do 22.5 2021 2197 km, a to již nepočítáme výpravy, které byly mimo období corony, nebo pochody na táboře.

Náš oddíl postavil letos čtyři týmy. Jeden startoval přímo o půlnoci, další v brzkých hodinách ráno. V jednom našem týmu také cestoval kouzelník, který s účastníky závodu kouzlil a rozdával odměny. Naše dva týmy, složené z mladších dětí navštívily Velehrad. Dětem se moc líbilo v Archeoskanzenu Modrá, kde se seznámily s životem ve Velkomoravské říši, navštívily také živou vodu a oboru s pratury. Ve vlaku děti louskaly úkoly vyplývající ze soutěže, ale také úkoly připravené přímo pro naše děti. Určitě nebudeme mezi prvními. Jeli jsme na pohodu. Našim cílem nebylo urvat co nejvíce kilometrů, ale něco vidět, něco zažít, něčemu se přiučit.

Dne 18.9.2021, v rámci dne železnice, křižovalo na kolejích osmdesát většinou pětičlenných týmů z celé ČR. Dvě třetiny tvořili skauti a jednu třetinu veřejnost. Akce je již velice známá a letos proběhl již 14 ročník. Týmy se dostaly v rámci soutěže do těch nejvzdálenějších koutů republiky. Bez auta, které má 4 x vyšší uhlíkovou stopu než vlak. A nejen to, účastníci poznávali nové oblasti, nové lidi, navazovali, nová přátelství. Tato akce je však zaměřená nejen na sport, pohyb – každoročně se navštěvují vrcholy našich hor- kde v krátkém čase se většinou od všech členů v týmu musí zdolat větší převýšení, ale i na trénink mozkových závitů, protože jednotlivé týmy musely rozluštit v šifrách tajná místa i vrcholy hor, aby je mohly navštívit. Navíc učí mladé lidičky kultuře cestování, že čas strávený ve vlaku lze využít i smysluplně.

Některé –plnohodnotné rozhýbou jednotlivé lidičky na delší dobu, jiné i přes vyšší propagaci uvedou jednotlivce na pár minut do pohybu a pak již pasivně sleduje, jak se hýbou ostatní.

Některé lidičky je velmi těžké přesvědčit, aby svého plechového miláčka nechali doma a šli do práce nebo kamkoliv po svých, nebo šlápli do pedálů. Přitom zde na každém kroku máme i sdílená kola. A město Krnov opravdu není tak velké, abychom se hravě i bez auta nedostali z jednoho konce na druhý. Ano v Krnově v tomto týdnu probíhá větší množství akcí.

Město Krnov se již po několik let snaží přesvědčit lidi, aby se více se více hýbali. Že to je hlavně pro jejich zdraví.

Do Evropského týdne mobility se zapojil také skautský oddíl Krnovská Trojka. | Foto: se souhlasem Dušky Cestrové

