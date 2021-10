Festival nám zahájila hudebním vystoupením na příčnou flétnu paní Eva Blažková. Následovala vernisáž paní Mgr. Markéty Evjakové, která nás na úvod seznámila, jak její díla vznikají i přes její zrakové postižení. Návštěvníci měli také možnost si zakoupit obrázky, pohlednice a upomínkové předměty této výtvarnice a grafičky. Výstava potrvá do 31.10.2021 v prostorách Bruntálského zámku, všichni jste srdečně zváni.

Dne 4.10.2021 byl na Bruntálském zámku zahájen festival DUN - DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ. Festival se koná již od roku 1995 v období od jara do podzimu ve všech městech především střední a severní Moravy a Slezska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.