Věnovali jsme tomuto tématu jedno říjnové odpoledne. Zdraví je pro každého z nás to nejdůležitější, proto je nutné se mu věnovat. Formou hry jsme se od paní Dobešové dozvěděli, jak máme nemocem předcházet.

Připomněli jsme si správné hygienické návyky, které obzvlášť v dnešní době, v době covidové, není dobré podcenit.

Člověk by měl o své zdraví pečovat už od útlého dětství – otužovat se, dodržovat hygienu, sportovat a jíst zdravě. To je ta nedůležitější prevence všech nemocí. Zdravý životní styl by měl být každému člověku vlastní.

Odpoledne jsme si všichni užili a nové informace patřičně s dětmi využijeme. Zároveň bychom chtěli paní Dobešové poděkovat za společně strávený čas, který byl nejen zábavným, ale i poučným.

Autor: Dagma Kudličková a děti z oddělení Ježečků, ZŠ Bruntál, Jesenická 10