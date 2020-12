Děti několik dní nepřetržitě vytvářely perníčky a keramické ozdoby, aby potěšily vyčerpané zdravotníky. „Překvapilo mne, když přišly děti na základě zpráv z televize s tím, že by rády pomohly zdravotníkům z krnovské nemocnice, kde bývají některé občas i hospitalizovány. Nápad nás zaujal a v rámci spolupráce se školkou, od které tento nápad vyvstal prvotně, jsme s dětmi začali tvořit. A tak se podařilo za několik dní vyrobit desítky nádherných a ze srdce dělaných perníčků,“ uvedla vedoucí sociální pracovnice Dětského centra Pampeliška Jana Velčovská.

Ta krásné výtvory společně s několika balíčky od zaměstnanců obou zařízení a rodičů dětí přivezla do nemocnice osobně. „Zdravotníků si moc vážíme a obdivujeme je. Přejeme jim klidné Vánoce,“ dodala Velčovská.

Náměstkyně ošetřovatelské péče SZZ Krnov Šárka Tavandzi byla z dárků dojatá a řekla: „V letošním roce jsme se dočkali podpory od spousty velkých firem, živnostníků, občanských sdružení či jednotlivců a všech si nesmírně vážíme. Tento dárek má mimořádnou hodnotu z lidského hlediska a všem dětem do Janovic ať už do školky či do Dětského centra Pampeliška děkujeme a přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let.“

Jiří Krušina