A nás čekají dvě velké události. Tou první je Den sportu, kdy sebereme všechny své síly a vystoupíme na nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku – Praděd, tou druhou – pro nás významnější – je rozdání našeho prvního vysvědčení na 2. stupni. Na obě se už moc těšíme od čtvrtečního rána.

Co bylo napsáno v instrukcích? Outdoorové oblečení, velkou svačinu a dobrou náladu? Všechno máme, můžeme vyrazit! Naše obavy, proč nás tak maminky vyzbrojily teplým oblečením, se rozplynuly ihned po příjezdu na Ovčárnu. Metr sněhu, teplota pod nulou, viditelnost skoro žádná, vítr, sněžení… Nic horšího nás už v tu chvíli nemůže potkat! Jsme horalové, vyrážíme směr vysílač, nic nás nemůže odradit.

Cestou se koulujeme, válíme ve sněhu andělíčky, popíjíme čajíček. Za hodinu jsme na věži, celí bílí s červenými tvářemi. Je to úžasný pocit. Vyjít v azuru, jen tak v keckách, to umí každý, ale překonat neuvěřitelné nálady paní Zimy, málokdo. Po hodině odpočinku vyrážíme směr Ovčárna – točna, jenže, kde je naše třídní a dva spolužáci? Vzadu, to je jasné! Autobus nečeká, šneci přicházejí. I když byli třídní povzbuzováni, nestihli to. Nevadí. Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Domů vyrážíme o hodinu později. Smějeme se my, rodiče, paní učitelky. „To je opravdové dobrodružství,“ říkáme si… Po příjezdu do školy se těšíme na teplý oběd, který nám hodné paní kuchařky nechaly, na vytoužené VYSVĚDČENÍ, které si po napínavém dni odnášíme s radostí domů. Den sportu byl prostě SUPER!

Pavlína Daňková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10