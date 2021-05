„Hlavním důvodem této akce je spokojenost klientů našich lázní, občanů i turistů a dalších návštěvníků naší malebné lázeňské obce a současně estetické vylepšení kolonády i míst k odpočinku. Relaxačních zón, které připravujeme a v následujících týdnech na nich začneme intenzivně pracovat. Dovoluji si proto veřejnost oslovit s žádostí o zvážení možnosti přidat se k nám, přihlásit se k naší akci „Daruj lavičku,“ řekla obchodně provozní manažerka horských lázní Bc. Soňa Köhlerová.

„Potěšilo by mě, kdyby lidé cítili sounáležitost ke svým oblíbeným lázním či turistickému místu a mohli tak mít svou vlastní lavičku.“ dodala. Přihlášením k účasti na projektu získá dárce příležitost pro reklamu své firmy nebo svého jména na štítku umístěném na lavičce a daňovým úlevám z poskytnutého daru.

Karlova Studánka je pro mnohé srdeční záležitostí, mít zde „svou lavičku“ pro posezení, vzpomínku nebo radost je výjimečná příležitost.

Pokud máte zájem proměnit podobu Karlovy Studánky, přihlaste se v Knížecím domě na ředitelství lázní nejpozději do konce května nebo elektronickou formou (scholzova@horskelazne.cz, tel. +420 554 798 263).

První lavičky by měly být instalovány do začátku letní turistické sezóny, všechny ostatní pak nejpozději do 31. 7. 2021.

Výrobu štítků, laviček a jejich upevnění do země zajistí Horské lázně Karlova Studánka. A kolik budou nové lavičky z betonu a dřeva stát? Ty na kolonádě šest tisíc korun, v dalších místech bude možno lavičku rozdělit pro dvě osoby či firmy a lavička tak vyjde na tři tisíce korun.