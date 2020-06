Jubilejní 60. ročník Čokoládové tretry se chystá na start! První závody se poběží 29. června ve Frýdku-Místku.

Čokoládová tretra. | Foto: archiv pořadatele

Patronát nad nimi bude mít běžec Jakub Holuša, medailista z několika světových a evropských šampionátů a účastník trojích Olympijských her. Čokoládová tretra se uskuteční od června do září ve 13 městech na Moravě a ve dvou na Slovensku. Děti od 6 do 11 let se utkají o postup do finále během Zlaté tretry Ostrava. Závodit budou v běhu a ti nejstarší také v hodu raketkou.