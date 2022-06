Výběr houpačky

Jistě si pamatujete velkou akci s názvem „Dýňový den“, kterou uspořádal Ekotým pro celou školu. Tato akce měla svůj záměr – členové Ekotýmu chtěli touto cestou vydělat na velkou houpačku do atria. Akce byla tak úspěšná, že Ekotým pořídil houpačky dvě a co nevidět budou umístěny do atria školy.

Doprava

Registrace „Pěšky do školy“ a téma Ekoškoly „Doprava“ Ekotým přihlásil celou školu do kampaně Pěšky do školy. Součástí je i možnost zapojení se do soutěže o krásné ceny. Celá akce proběhne v rámci týdne Evropské mobility a je pro Ekotým výbornou cestou, jak propojit rozpracované téma Ekoškoly „dopravu“ a vyzvat všechny žáky a jejich blízké k týdnu, který přispěje ke snížení množství aut, které každé ráno přijíždí ke škole.

Cesta pro ocenění

Dne 16. června Ekotým zažil dvě velké akce – první z nich je cesta do hlavního města Prahy, kde si zástupci Ekotýmu se svou koordinátorkou převzaly při slavnostním předávání na Staroměstské radnici obhájený titul Ekoškoly. Druhou významnou akcí je účast Ekotýmu na Zahradní slavnosti, kterou pořádala naše škola ve spolupráci se Spolkem. Ekotým měl svůj vlastní stánek, kde naučil zájemce vyrobit krásné náramky, které si mohli odnést s sebou domů.

Autor: Marie Ritnošíková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10