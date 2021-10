Komentovanou prohlídku jsme zakončili na překrásné kolonádě, kde jsme pořídili fotografie do naší kroniky a odebrali se na oběd.

Květná zahrada v Kroměříži je původní raně barokní park v geometrickém stylu francouzské zahrady a typickými prvky. Zahrada byla v roce 1998 zapsaná do seznamu památek UNESCO. Smyslová zahrada pro naše členy byla bonusem, měli jsme možnost ochutnat netradiční byliny.

Ve středu 15.9.2021 jsme uspořádali zájezd s 21 členy a jejich průvodci z oblastní odbočky SONS v Bruntále na překrásné místo do Květné zahrady v Kroměříži.

SONS Bruntál absolvoval výlet do Kroměříže a okolí. | Foto: Lenka Štěpaníková

Reportáž z výletu do Kroměříže a jeho okolí pobočky SONS v Bruntále nám poslala Lenka Štěpaníková. Za podrobný popis a fotografie děkujeme.

