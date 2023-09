V chovatelském areálu Na Poličce se uskutečnil v neděli 3. září již VI. ročník Mezinárodní soutěže Mladých chovatelů. Tuto soutěž uspořádala Okresní organizace Českého svazu chovatelů Bruntál, ve spolupráci s Asociací středoškolských klubů České republiky z.s.

Chovatelská neděle v Bruntále. | Foto: Květa Děrdová, se souhlasem

Chovatelé v letošním roce soutěžili ve 12 odbornostech. Konkrétně v odbornosti holubi, drůbež, králíci, králičí HOP, okrasné ptactvo, hlodavci, fretky, nutrie a činčily, akvaristika, teraristika, kočky, psi a nově i v odbornosti ovce a kozy.

Do letošního ročníku se přihlásilo 58 soutěžících ze sedmi okresů ČR. Někteří soutěžící bojovali hned ve dvou odbornostech. V samotném soutěžním klání na ně čekal písemný test znalostí a poznávačka. Co bylo náročnější? Na to, by lépe odpověděli samotní mladí chovatelé, ale všichni se se soutěží poprali na jedničku!

Samozřejmě nechyběli zde, ani žáci chovatelského kroužku z Břidličné. Ti, kromě soutěžení předvedli přítomným v rámci doprovodného programu i vybrané svěřence z kroužku. Během čekání na výsledky, měli soutěžící i veřejnost možnost podívat se na ukázku výcviku psů.

O první ukázku se postarala kynoložka Barbora Vilimcová se svým belgickým ovčákem. O druhou, pan Václav Nedělka, který předvedl „lov“ s border teriéry. Oběma moc děkujeme za zpestření soutěžního dne.

K úspěšnému průběhu celé soutěže přispěli bezesporu i všichni sponzoři, kteří neváhali podpořit organizátory, ale především mladé soutěžící. Patří jim proto velké poděkování!!!

Vraťme se ale k samotné soutěži. Letošní ročník byl výjimečný milou návštěvou pana náměstka ministra zemědělství Miroslava Skřivánka, který převzal patronát nad celou soutěží, a to i do příštích let. Společně se zástupcem Města Břidličná, panem Kameníkem, se ujal i předávání cen soutěžícím.

Naši soutěžící bojovali hned v deseti odbornostech. Konkrétně v odbornosti Králící, za nás soutěžila jedna ze čtyř nejmladších soutěžících, Emma Benčová, která postupně sbírá zkušenosti. Druhou soutěžící okresu Bruntál byla Kateřina Jalůvková, která soutěž ovládla a získala 1. místo.

V kategorii Exotické ptactvo, hájila naše barvy Petra Volková a Michaela Fúziková. Petra udělala všem velkou radost, když obhájila krásné umístění z republiky a rovněž skončila na 2. místě. V odbornosti Drůbež, obsadila 1. místo Anne Wooning a její bráška Max, skončil na 3. místě.

Odbornost Holubi, byla v režii okresu Bruntál. Na 1. místě skončil Radek Štantejský, druhý byl Martin Mrnka a na třetím místě skončil Jiří Šiška. V odbornosti PSI jsme měli dvě malé účastnice, Hedviku Kůdelouvou a nejmladší účastnici Barboru Sasákovou. Obě děvčata začínají, a tak sbírají hlavně zkušenosti.

Velké zastoupení jsme měli i v Teraristice. Ve starší kategorii obsadil 2. místo Miroslav Loukota. V mladší kategorii na 1. místě skončila Andrea Kupková. a na 3. místě skončil Jan Loukota. Těsně za stupni vítězů skončila Natálie Petříčková, ale statečně bojovali i Adam Radecký a Karolína Brixelová.

V odbornosti Kočky se na 1. místě umístil Tomáš Kůdela, který tím obhájil i umístění z republiky. Na 2. místě se umístila Ema Bajgrová a na 3. místě, skončila Klára Vozničková.

Nu, a jak dopadli naši Akvaristi? Na 1. místě se umístil obhájce republikového titulu, Martin Volek, na 2. místě skončil Jan Loukota. Špatně si nevedla ani jedna z nejmladších účastnic Eleni Ciosová, která skončila jen 3 body za stupni vítězů.

Velké zastoupení jsme měli již tradičně i v odbornosti Hlodavci. Na „bedně“, a to na 1. místě skončila Viktorie Miková, která získala plný počet bodů! Na 2. místě skončila Ema Bajgrová. Obě děvčata potvrdila svá umístění ze srpnového republikového kola soutěže Mladých chovatelů. Statečně bojoval i David Vlček, Tomáš Praslička, Aneta Radecká a Barbora Matějková.

Další želízka jsme měli v odbornosti Fretky, Nutrie A Činčily, kde si 1. místo vybojovala Jana Krištiaková a na 2. místě skončila Barbora Matějková. Posledního soutěžícího jsme měli v odbornosti Ovce a kozy, kde se o umístění popral Miroslav Papcun, který obsadil 3. místo. Opět ho malinko zradila poznávačka.

Nu, a jak skončily okresy? Na 3. místě skončil okres Opava, na 2. místě okres Ždár nad Sázavou a 1. místo, stejně jako v republice patří okresu Bruntál.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast a přejeme hodně sil během celého školního roku.

Květa Děrdová,

vedoucí práce s mládeží OO ČSCH Bruntál