Mirek Kyška, předseda Okresní organizace Českého svazu chovatelů OOČSCH a předseda komise ČSCH pro práci s mládeží a rovněž předseda Základní organizace ČSCH Slezské Rudoltice, je na regionální chovatelskou mládež právem pyšný: „Člověk se musí odrazit od toho pozitivního a v případě dětí z Bruntálska se jedná o nadmíru pozitivní výsledek. Základna chovatelů stárne, potřebujeme získat mladé. Daří se nám to díky pár obětavcům. Mám radost, že nám nastupuje mladá generace, která chce pokračovat ve šlépějích těch starších“.

Starosta Města Břidličná Miroslav Kladníček spolu s místostarostkou Janou Kladníčkovou uspořádali pro zvítězivší děti posezení, na němž ocenili úspěchy dětí z Bruntálska, každé z nich pak dostalo naučnou knížku o zvířatech. V odbornosti drůbež získala 3. místo Natálie Pinďáková. Čtvrté místo za okrasné ptactvo obhájila Petra Volková. V akvaristice se umístili Martin Volek na druhém místě a Jan Loukota na třetím místě. V kategorii teraristika se umístil Miroslav Loukota na druhém místě a Jakub Hošek na třetím místě. Libuše Machová obhájila 4. místo v odbornosti kočky. Toto setkání se uskutečnilo v Břidličné z důvodu, že se jedná o nejsilnější chovatelskou základnu na Bruntálsku nejen co do počtu členů, ale i odborností. „Místní chovatelé mají obrovské výsledky díky píli a snaze pedagožky Květy Děrdové, která se dlouhodobě věnuje chovatelské mládeži,“ pochválil učitelku starosta Města Břidličná.

„Zvířata mne provázejí celý život. Můj bratr Vojtěch se věnoval králičímu hopu. Celá má rodina chová holuby. Doma máme kromě nich malé minizoo,“ vysvětlil jedenáctiletý vítěz. V budoucnu by chtěl být podnikatel a věnovat se zvířatům. S jeho názorem na poznávačku souhlasí i Ema Bajgrová z ZO ČSCH Břidličná, která říká, že rozlišování mezi jednotlivými plemeny zvířat byl pro ni těžký oříšek. Nicméně tato mladá slečna získala 2. místo v odbornosti drobní hlodavci. Obhajoba písemné práce pro ni byla obtížná jen kvůli čekací době, než ji komise vyzvala, aby dílo odprezentovala. Ema doma chová králíka, papouška vlnkovaného, rybičky, želvu, agamu a gekona. Má také pavouka sklípkana, toho má ale raději z důvodu maminčina odporu tatínek v garáži. Dívce pomáhají s chovem samozřejmě rodiče a ona na oplátku vypomáhá pedagožce Květě Děrdové v chovatelském kroužku v ZŠ Břidličná.

Náročný úkol je čekal hned na začátku a to napsat písemnou práci o zvířatech, která doma chovají, a esej pak obhájit. Poté psali vědomostní testy a poznávaly různé druhy plemen zvířat na fotografiích. A pro mnohé účastníky právě „poznávačka“ byla nejnáročnější úkol, což odsouhlasil i Jiří Šiška z ZO ČSCH Albrechtice. Tento sympatický klučina zvítězil v náročné odbornosti holubi. V jeho koníčku ho podporuje celá rodina ale především maminka, která se s ním na soutěž učila.

Uplynulý rok a půl nebyl pro chovatele vůbec jednoduchý. Proticovidová opatření znemožňovala pořádání výstav a setkávání chovatelů. Mládež však neusnula na vavřínech a poctivě se připravovala na soutěže on-line či face to face. Vyvrcholením těchto klání byla olympiáda v Olomouci. Děti soutěžily v těchto chovatelských odbornostech: králíci, drůbež, holubi, ovce a kozy, okrasné ptactvo, akvarijní rybky, terarijní živočichové, drobní hlodavci, kočky, psi, fretky, nutrie a činčily a králičí hop.

