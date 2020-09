V roce 2013 jsem se poprvé účastnil extraligové soutěže páky v Mladějove. Jako nováček jsem měl obrovský úspěch, vyhrál jsem jednoznačně v kategorii amatérů a v kategorii profi jsem skončil na 2. místě. Touto soutěží to vlastně vše začalo.

Úspěšní novojičínští pákaři. | Foto: Archiv klubu Armwrestling TJ Nový Jičín

Bohužel, stal se mi úraz, při sparingovem boxu jsem si utrhnul biceps na levé ruce. Následovala operace, mnozí mi říkali, že páka pro mě skončila. Ale to bych nebyl já, abych to nějak neobešel. Dnes už to můžu prozradit, 14 dní po operaci jsem sundal dlahu a šel jsem trénovat. Je to neuvěřitelné, ale jak jsem ruku namáhal, tak obranyschopnost těla způsobila zesílení šlach, vazů a ruka byla do dvou let silnější než předtím. Dneska se už s úsměvem můžu pochlubit 3. místem z mistrovství světa na levou ruku. V té době jsem soutěžil pod již neexistujícím klubem AWK Valašsko.